Il Pd aperto di Zingaretti porta Renzi e Calenda a rinviare i propri piani a dopo le

Il simbolo del Pd è un grande tema politico. Zingaretti ha aperto un varco : Penso che Zingaretti abbia fatto bene a porre la questione di una lista aperta dei Democratici da presentare alle prossime europee, anche ipotizzando un simbolo diverso da quello del Pd. Lo ha fatto col tono e col passo giusto come è doveroso per un candidato segretario che deve condurre sul terreno delle sue idee il maggior numero possibile di coscienze.Io, più libero, meno responsabilizzato e volutamente "non allineato" nel ...