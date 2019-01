Ibrahimovic che stoccata a Cristiano Ronaldo | ' La Juve non è un sfida'

Milan - perché sono saltati gli arrivi di Fabregas e Ibrahimovic : Il nuovo Milan punterà molto sui giovani. Secondo La Gazzetta dello Sport , i rossoneri - per questioni di 'anzianità' - non hanno affondato il colpo su Ibrahimovic , prima che anche lui decidesse di rimanere negli Stati Uniti. E lo sesso è successo con Fabregas ...

Milan-Ibrahimovic - i pro e i contro di un’operazione che potrebbe cambiare la stagione rossonera : L’operazione per portare Ibrahimovic al Milan ha subito nelle ultime settimane un brusco stop, i motivi del rallentamento riguardano la società rossonera Se fino a qualche giorno fa la trattativa per portare Ibrahimovic al Milan sembrava ad un punto di svolta, adesso la situazione sembra essersi arenata, subendo una decisa frenata. Spada/LaPresse Niente di preoccupante, ma la società rossonera ha voluto prendere tempo per valutare a ...

“Ibrahimovic non si accoppia bene con Higuain” : Zaccheroni boccia il ritorno di Zlatan al Milan : Alberto Zaccheroni non crede sia possibile una convivenza tra Ibrahimovic ed Higuain, i due potrebbero ‘incontrarsi’ al Milan dal mese di gennaio “Ibra dove va vince e quindi verrebbe sempre la voglia di averlo ma avendo Higuain in casa sul piano tattico non è facilissimo, dipende dagli equilibri di squadra che vuole dare Gattuso. Ibrahimovic è straordinario ma è un grande accentratore che vuole sempre la palla e diventa ...

Ibrahimovic presenta la sua Top 11. E in panchina c'è anche Gattuso... : Tutti abbiamo in mente una nostra Top 11 con quei calciatori che per noi sono stati i migliori di sempre, quelli che hanno fatto la storia dello sport più bello del mondo. Se a farlo è Ibrahimovic, la curiosità raggiunge livelli interplanetari, ed è bastato un post sul suo profilo Instagram per scatenare reazioni e pensieri a raffica, oltre che spunti di ...

Milan-Ibrahimovic : countdown. E col Chelsea contatti continui per Fabregas : Le spie si sono accese a cavallo tra il primo e il secondo tempo di ieri, mentre i brividi correvano lungo la schiena dei 15mila di San Siro e prima che la manita rossonera chiudesse la pratica ...

Gioca a basket il sosia di Ibrahimovic - Nihad Djedovic : 'Mi chiedono foto ogni volta che esco di casa' : Sguardo, altezza, origini, barba e baffi, e ora anche quei capelli più lunghi che lo fanno sembrare ancora più simile a Zlatan Ibrahimovic. Parola di Nihad Djedovic, di mestiere guardia o ala piccola ...

Che se ne fa il Milan di Ibrahimovic? : L’eccitazione del calciomercato virtuale C’è un po’ di eccitazione, a Milano, per le notizie che rivorrebbero Ibrahimovic al Milan. Secondo le ultime indiscrezioni sulle trattative dei rossoneri, Leonardo starebbe pensando al grande ritorno del centravanti svedese, 37 anni, reduce da un’esperienza in Major League Soccer, con la maglia dei Los Angeles Galaxy. In questo racconto breve, c’è tutto quello che non ci ...

Milan-Ibrahimovic - perchè sì - perchè no : retroscena e dettagli : Milan-Ibrahimovic, un nuovo matrimonio che potrebbe decollare seriamente a partire già dalla prossima sessione di mercato invernale. Un ritorno che mette da parte rancori, ruggini e passato e che si prepara ad entrare seriamente nel vivo. perchè l’affare potrebbe veramente decollare? Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Mino Raiola avrebbe incontrato il Milan per valutare […] L'articolo Milan-Ibrahimovic, perchè sì, ...

Milan - Ibrahimovic ci sta anche per 6 mesi. E aspetta lo squillo di Leonardo : Carlo Laudisa, nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, fa il punto sulla trattativa tra il d.t. Leonardo e l'agente del giocatore, Mino Raiola. Zlatan Ibrahimovic, 37 anni. Getty ...

Calciomercato Milan - passi avanti per l’arrivo di Ibrahimovic : Leonardo però lavora anche ad un altro colpo : Il dirigente rossonero continua a seguire l’attaccante svedese, mettendo nel mirino anche Rodrigo Caio, difensore del Sao Paulo vicino in passato alla Lazio Il mercato del Milan è già in fermento, Leonardo non vuole lasciare nulla al caso e lavora alacremente per anticipare le big d’Europa. Dopo la chiusura dell’affare Paquetà, il responsabile dell’area tecnica rossonera si è messo in testa di riportare a Milano ...

Milan - Ibrahimovic allontana Wenger : “È più facile che torni io” : In un’intervista rilasciata all’Equipe, Zlatan Ibrahimovic ha fatto intendere tra le righe come un suo ritorno al Milan non sia impossibile. A Ibra è stato chiesto di commentare un possibile arrivo di Arsene Wenger sulla panchina rossonera e lo svedese ha risposto: “È più probabile che torni io. Comunque non so cosa farò, so che molti club europei sono interessati a me“. Ciò non significa che l’attaccante ...

Ibrahimovic : "Wenger al Milan? Più probabile che torni io..." : La suggestione si fa sempre più pista concreta. Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere vicino ad un ritorno in rossonero. A confermarlo proprio lo svedese, in un'intervista rilasciata all' Equipe con una ...

Ibrahimovic infiamma i tifosi rossoneri : “Wenger al Milan? Più probabile che arrivi io” : Zlatan Ibrahimovic ha parlato ancora una volta della sua carriera, il futuro potrebbe riservare altre sorprese: i dettagli “Penso che sia più probabile che io torni al Milan piuttosto che vedere Arsene Wenger su quella panchina: non ce lo vedo proprio ad intraprendere questa sfida. Per quanto mi riguarda ho avuto molte richieste dall’Europa, ma ho bisogno di qualcosa che mi stimoli, voglio andare in un club dove posso fare la ...

Ibrahimovic shock - che umiliazione per Chiellini : “lo trascinai come un cane disobbediente - aveva paura…” : All’interno della sua autobiografia, Zlatan Ibrahimovic ha raccontato un particolare episodio avvenuto fra lui e Chiellini durante una partita fra Inter e Juventus: lo svedese non è andato molto per il sottile Zlatan Ibrahimovic ha la peculiare caratteristica di riuscire sempre e comunque a far parlare di sè. Le sue dichiarazioni sono sempre taglienti e dal forte impatto, anche se… scritte! L’autobiografia di Zlatan ...