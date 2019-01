Crozza-Salvini e i 49 mln | ' Io con divisa da finanziere? Meglio di no'

Crozza : “Salvini è l’Arturo Brachetti del Viminale”. Poi indossa i panni del ministro : “Un bacione agli artigiani della Finanza” : Maurizio Crozza, nella prima copertina del 2019 di Che Fuori Tempo Che Fa, di Fabio Fazio, su Rai1, ha vestito i panni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, cioè “l’Arturo Brachetti del Viminale”che “cambia divisa delle forze dell’ordine a una velocità sorprendente”. “Mi vesto anche da pompiere, da Guardia costiera, da bersagliere, da finanziere. No, da Finanziere meglio di no o dovrei ...

Salvini e Di Maio attaccano Fazio - lui si fa 'difendere' da Crozza : Tra i casi televisivi che faranno discutere nei prossimi mesi il più grosso, eccezion fatta per il Festival di Sanremo 2019 destinato, viste le premesse, a sollevare polemiche politiche aspre, è quello che riguarda Fabio Fazio. Già preso di mira in passato, anche da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 Stelle, il conduttore ieri sera ha subito un nuovo attacco firmato Matteo Salvini. Il fatto che l'invettiva del vice Premier e ministro ...

Crozza a Fazio : “Sei l’unico taglio che ha messo d’accordo Salvini e Di Maio”. E il conduttore : “Non essere così contento” : Maurizio Crozza, in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, questa settimana ha commentato le recenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio : “Il taglio al tuo stipendio è l’unico taglio che ha messo d’accordo tutti. Sei come l’ecotassa, sei la Faz Tax!”. L’artista genovese ha poi proseguito: “Adesso Conte incontrerà Juncker e dirà: è tutto risolto abbiamo ...

Fratelli di Crozza - Salvini non resiste e svela in diretta le prossime operazioni di polizia. L’imitazione del ministro è esilarante : Nel corso dell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza/Salvini passa le sue giornate in diretta sui suoi social e, nonostante sia stato ripreso dal procuratore della Repubblica Spataro, continua a svelare tutti i piani segreti della polizia: “Quando un procuratore della Repubblica dice che con un mio tweet io metto a rischio un’operazione di polizia, sbaglia! ...

Che fuori tempo che fa - Crozza ironizza con Fazio : “Cosa hai fatto a Salvini? Non ti vuole alla sua manifestazione…” : La Copertina di Maurizio Crozza in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 questa settimana è dedicata alla campagna social della Lega per promuovere il raduno a Roma. L’artista genovese rivolgendosi direttamente a Fabio Fazio: “Invece di comunicare chi ci sarà hanno pubblicato le foto con la scritta Fabio Fazio non ci sarà. Ma a Salvini hai bucato le gomme della ruspa? Stai nascondendo in cantina una famiglia senegalesi ...

Il monologo di Crozza : “Di Maio non ha fatto nulla di male e mi fa tenerezza. Ma non Salvini : col dl Sicurezza coccola i fascisti” : Il monologo di Maurizio Crozza, nel corso di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, è dedicato al decreto Sicurezza e alle sue incongruenze: “Se non sai l’italiano, non puoi vivere qui. Sacrosanto. Ecco Salvini con una norma così, sai quanti dei tuoi deputati perderebbero la cittadinanza?”. L’artista genovese ha poi aggiunto: “L’Anpi è contro. E io tendo a fidarmi più di chi ha ...

Crozza-Salvini euforico per il decreto Sicurezza : “Quando sorrido si abbassa lo spread. Delinquenza? Difendiamo quella italiana” : Crozza-Salvini, nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, lancia il suo piano contro la criminalità straniera, e il progetto per sostituirla con una italiana al 100% “Apriremo 2000 scuole di formazione per ladri italiani che non ci sono più ” e aggiunge: “È un impegno che ho preso personalmente con l’associazione ladri padani che non riescono più a svaligiare una casa perché ...

Crozza-Moscovici : “Io Babbo Natale? Allora Di Maio è l’asinello e Salvini il bue - con le corna fatte dalla Isoardi” : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – porta sul palco Pierre Moscovici. Il Commissario europeo agli affari economici commenta le reazioni del Governo italiano alla bocciatura della manovra: “se io sono Babbo Natale, Salvini e Di Maio sono due personaggi del presepe: il bue e l’asinello. DI Maio è l’asinello dato che non sa niente di niente e Salvini, ça va sans dire, ...

Il monologo di Crozza sulla propaganda : “Spread alle stelle e Salvini posta i gattini. Avrà pensato : molti mici - molto onore” : Nel monologo di Maurizio Crozza, nel corso di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, come sempre al centro i principali fatti di attualità politica della settimana: “Ogni cosa si trasforma in propaganda. L’esempio classico c’è stato due giorni fa: avevamo lo spread a 320, l’asta di BTP era andata quasi deserta, l’Europa ci stava bastonando, in Kenya una nostra volontaria era appena stata rapita… e il nostro ...