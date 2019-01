Uomini e Donne | lite Gemma - Barbara | Falsa | non sei più quella di prima

Uomini e Donne - lite Rocco - Gemma : "Mi hai strumentalizzata" (video) : Uomini e Donne puntata 14 gennaio 2019 trono over: E' giunta al capolinea (dopo una seconda possibilità) la frequentazione tra Rocco Fredella e Gemma Galgani. La dama, come un fulmine al ciel sereno, scarica il suo corteggiatore perché, a suo parere, interessato unicamente a girare l'Italia per alcune serate come ospite. La storia è chiusa da questo momento. Avevo visto una porta semiaperta. Ci avevo riprovato. Durante questo periodo, mi ...

Uomini e donne : è nata la storia d'amore tra Cerioli e la Cirrincione : Durante Uomini e donne (puntata che è stata registrata il giorno 12 gennaio 2019), Andrea Cerioli ha finalmente fatto la sua scelta. La fortunata è Arianna Cirrincione. I due a questo punto cercheranno di portare avanti una storia d'amore reale al di fuori del piccolo schermo. I due quindi non hanno intenzione di aspettare la festa di fidanzamento organizzata dalla showgirl Valeria Marini. La delusione della Spano per la decisione di Cerioli La ...

Martina Sebastiani : "Andrea Dal Corso ad Uomini e Donne? Uno shock" : Martina Sebastiani, intervistata dal settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, ha affidato le proprie impressioni sul corteggiamento da parte dell'ex compagno Andrea Dal Corso, sceso, qualche mese fa, dalle scale di 'Uomini e Donne' per rubare il cuore di Teresa Langella.prosegui la letturaMartina Sebastiani: "Andrea Dal Corso ad Uomini e Donne? Uno shock" pubblicato su Gossipblog.it 14 gennaio 2019 12:24.

Uomini e Donne spoiler : Teresa bacia Andrea con passione - Antonio furente se ne va : Il trono di Teresa Langella a Uomini e Donne potrebbe presto giungere al termine con la scelta della tronista napoletana. Dopo la scelta di Andrea Cerioli, che ha optato per Arianna Cirrincione, il trono classico è rimasto con Teresa, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez. I quattro tronisti dovranno fare la loro scelta entro febbraio visto che tra poche settimane andranno in onda le puntate serali con le feste di fidanzamento. ...

Anticipazioni Uomini e donne : Roberta conferma la frequentazione con Riccardo : Le novità non mancano nelle attuali puntate di Uomini e donne dedicate al Trono Over. Oltre al tira e molla riguardante Gemma Galgani e Rocco Fredella, nell'appuntamento odierno su Canale 5 si parlerà anche degli sviluppi degli incontri di altre dame e cavalieri. La situazione, in particolare, si farà particolarmente accesa quando Roberta parlerà dei tre Uomini da lei visti di recente: Riccardo, Andrea e Stefano. Sentendosi chiamata in causa, ...

