Svolta sul Decreto Sicurezza Così Conte ha convinto i sindaci

Vico Equense - Alberi secolari tagliati sul Faito - Svolta nelle indagini : individuata la ditta : svolta nelle indagini in merito ai 20 Alberi secolari tagliati sul Faito, nel versante di Vico Equense. I carabinieri forestali, diretti dal comandante Raffaele Starace, avrebbero individuato la ditta ...

La base del M5s non sembra aver preso bene la Svolta di Grillo sulla scienza : Non è un caso se il commento che ha ricevuto più reazioni al post su Facebook dove Beppe Grillo annuncia di aver condiviso il documento a favore della scienza e contro la pseudo scienza recita: 'Chi è ...

La base del M5s non sembra aver preso bene la Svolta di Grillo sulla scienza : Non è un caso se il commento che ha ricevuto più reazioni al post su Facebook dove Beppe Grillo annuncia di aver condiviso il documento a favore della scienza e contro la pseudo scienza recita: “Chi è qui per leggere solo i commenti?”. Lo scrive Vincenzo M. che aggiunge al testo un emoji con una cesta di pop corn, simbolo nel linguaggio dei social di essere lì giusto per godersi lo spettacolo. E ...

Meteo - torna il freddo : “Svolta polare” sull’Italia - temporali e neve : Secondo gli esperti Meteo nelle prossime ore dovremo fare i conti con una nuova irruzione di origine polare che farà scendere le temperature. Valori rigidi diurni si segnalano al Sud e soprattutto sulle zone adriatiche dove i cieli saranno spesso coperti dalle nubi. Ritorno a notti con gelo intenso invece su tutto il Nord e su alcune aree interne del Centro.Continua a leggere

Scontri Inter-Napoli - Svolta sull'ultrà del Napoli. Indagato per omicidio : Daniele Belardinelli. Ansa A nove giorni dall'accaduto, le forze dell'ordine hanno identificato la persona che investì Daniele Belardinelli in zona San Siro a Milano. È un ultrà del Napoli di 25 anni ...

Svolta nelle indagini sull'uccisione dell'ultrà Belardinelli : auto sequestrata a Napoli : Dopo l'interrogatorio di ieri di Marco Piovella davanti al Gip del Tribunale di Milano Guido Salvini , le indagini sulla morte di Daniele Belardinelli , l'ultrà varesino ucciso nel corso degli scontri ...

Silvia Romano - altra Svolta sull'italiana rapita in Kenya : "Tre degli arrestati stanno collaborando" : Nuova possibile svolta per Silvia Romano. In Kenya gli inquirenti continuano a credere che la volontaria italiana rapita lo scorso 20 novembre sia ancora viva. E ora giunge notizia che tre degli arrestati stanno collaborando alle indagini. Il Tempo riferisce le parole del capo della polizia del dist

Le notizie del giorno – Svolta in casa Sampdoria sul futuro del club : Le notizie del giorno – La Sampdoria è reduce dalla beffa contro la Juventus, partita importante della squadra di Giampaolo che aveva conquistato anche un risultato positivo poi l’abbaglio di Valeri ed il gol annullato a Saponara ha permesso alla squadra di Allegri di conquistare i tre punti. Sono in arrivo importanti novità anche per il futuro del club, Svolta importante per la cessione della Sampdoria, tornano ad essere ...

Svolta sull'omicidio del pastore pedofilo : il mandante è il padre della 15enne che si uccise per gli abusi : Svolta sull'omicidio di Giuseppe Matarazzo, Il pastore di 45 anni di Frasso Telesino, Benevento,, ucciso con due colpi di pistola lo scorso 19 luglio, davanti alla sua casa. L'uomo aveva scontato una ...

'Accordo sulla manovra - niente infrazione' : Svolta nelle trattative fra Roma e Bruxelles - Velvet News : Questa la precisazione fatta martedì sera 18 dicembre da fonti del Mef , il ministero dell'Economia, circa la trattativa sulla manovra di bilancio. Lo riporta il sito dell'Ansa. A questo punto ...

BERLUSCONI - Svolta sul MONZA CALCIO/ Cambia il nome - lo trasforma in spa e aumenta il capitale : ecco perché : BERLUSCONI, SVOLTA sul MONZA CALCIO: Cambia il nome della squadra, la trasforma in spa e aumenta il capitale. ecco l'obiettivo del Cavaliere.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 dicembre : Insider Renzi-Cdb - il gip striglia i pm : “Indagate ancora” Svolta : l’inchiesta Soffiata Renzi-Cdb, bocciati i pm. Il gip: “Nuove indagini” Il processo si farà – Il giudice Sturzo critica Procura e Consob sullo scandalo del Dl Banche Popolari e ordina l’imputazione coatta per il broker Bolengo di Valeria Pacelli Rimborso, ergo Sum di Marco Travaglio Grazie al Corriere della Sera, per la penna di Ernesto Galli Della Loggia, abbiamo scoperto un Fatto davvero orripilante: “una tipica storia ...

Manuel Agnelli - Svolta solista?/ "Gli Afterhours non si sciolgono!" : e sull'addio a X Factor dice… : Manuel Agnelli dopo l'addio ad X Factor, torna alla musica da solista. Il leader degli Afterhours ha infatti presentato 'An Evening with Manuel Agnelli'.

Firenze - Svolta nell'inchiesta della Procura sulla morte di Astori : due indagati : svolta nell’inchiesta sulla morte di Davide Astori. La Procura di Firenze da mesi indaga sul decesso del capitano della Viola, avvenuto nella notte tra il 3 ed il 4 marzo nella sua camera d’albergo, dove era in ritiro con la squadra, prima della gara con l’Udinese. Sono stati emessi due avvisi di garanzia: due medici risultano indagati per il reato di omicidio colposo. Secondo le ultime perizie effettuate, il calciatore della Fiorentina avrebbe ...