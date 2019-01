huffingtonpost

: Se dico 'sogni' voi cosa sentite? - HuffPostItalia : Se dico 'sogni' voi cosa sentite? - mariobidi : @e_interl @cumdivido @G_Higuain Magari avessi 7 anni ?????????? ciao..vi lascio ai vostri sogni e si vostri insider..poi… - l_assenza : RT @calb_calb: Giù i piedi dal letto. La pedana di sogni altrui mi tenta Aria di caffè in arrivo mi lusinga Prendo fiato, Coraggio E Dico… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) E se, voipensate?d'amore? Romantici momenti da favola? Promesse eterne?Memorie!Sì, anche.sono tutto questo e, molto, molto di più.Sono l'instancabile opera dei folletti dell'immaginazione."Sono stata con te, sempre. E sarò con te anche in questo viaggio. Ti vedo e tu lo sai".Sono la risultanza del lavoro di Morfeo che accarezza le nostre palpebre con petali di papaveri, per ricreare visioni di esseri viventi."Non si fermano mai. Nella mia testa continuano a scorrere e a girare e non stanno mai fermi".Infestare i nostridi mostruose creature è, invece, opera di Fobetore, "...nel buio la presenza non mi lascia", mentre il "trovarobato" neiè affidato a Fantaso che li arreda di oggetti inanimati, "E io divento il burattino delle stelle..."., in tutte le loro funzioni, non lasciano ...