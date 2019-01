Scuola | assessore veneto | ' studenti privilegiate istituti che fanno l' alternanza'

liberoquotidiano

: Giunta, si lavora al rimpasto: Antonio De Santis super assessore a Scuola, Anagrafe e Personale - infoitinterno : Giunta, si lavora al rimpasto: Antonio De Santis super assessore a Scuola, Anagrafe e Personale - AdornatoAntonio : RT @romatoday: #giunta, si lavora al rimpasto: Antonio De Santis super assessore a Scuola, Anagrafe e Personale - comgmiele : Garlenda sempre all’avanguardia. brava Sindaco,Assessore ed Amministratori tutti.Una eccellenza anche maestre ero o… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Venezia, 14 gen. (AdnKronos) - “Si avvicina il termine per le pre-iscrizioni alle scuole superiori. Per 45 mila alunni e altrettante famiglie delè il momento della scelta: scegliete in base all’accompagnamento e all’orientamento fatto dai docenti che conoscono i ragazzi , alle aspirazioni e