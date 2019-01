Non è l' Arena | Salvini contro Fazio | Poverino | guadagna poco Bisognerebbe

Non è l'arena - colpo mostruoso di Massimo Giletti : chi porta in studio nel giorno della cattura di Battisti : Fiuto, talento e anche un po' di fortuna. Si parla di Massimo Giletti e del suo Non è l'arena, in onda questa sera, domenica 13 gennaio. Già, perché il conduttore avrà in studio su La7 niente meno che Matteo Salvini. Già di per sé - si pensi al record dell'altra sera di porta a porta - il leghista è

Non è l'arena - Maurizio Costanzo avverte Massimo Giletti : "Mafia - fai molta attenzione" : Sabato 5 gennaio, in prima serata, è andato in onda su Raidue C'è Celentano, un omaggio, un techetecheté si potrebbe dire, per gli 81 anni di Adriano. Il risultato è stato importante. Infatti, lo share ha toccato il 14%. L'indomani, su La7, Massimo Giletti ha parlato di nuovo di Celentano, ma anche

Non è l'arena - Massimo Giletti e il colpo basso a Sanremo : chi avrà in studio il 13 gennaio - tremano in Rai : colpo basso alla Rai a Non è l'arena. Domenica 13 gennaio Massimo Giletti su La7 avrà ospiti in studio Pierdavide Carone e i Dear Jack, che suoneranno dal vivo Caramelle. Non si tratterò però solo di musica: il brano è stato escluso da Claudio Baglioni dal prossimo Festival di Sanremo e non sono man

Pierdavide Carone e i Dear Jack a Non è l'Arena - Giletti : "No a censure - vi faccio cantare" : Nelle ore in cui circola l'indiscrezione di un suo possibile ritorno in Rai, Massimo Giletti raccoglie una delle (poche) polemiche legate al Festival di Sanremo, in partenza tra meno di un mese, e lancia, con tanto di hashtag #giustiziaperCaroneDearJack, l'ospitata di Pierdavide Carone e i Dear Jack per domenica prossima a Non è l'Arena. No a censure, vi aspetto domenica a #nonelarena @DearJackOf @Carone_Official ...

Auto incendiata dalla mafia - Giletti gliene regala una nuova : commozione a "Non è L'Arena" : Puntata emozionante quella di domenica 6 gennaio. In studio Salvatore Battaglia, intermediario assicurativo di Mezzojuso che...

Non è l'Arena - Massimo Giletti con le lacrime agli occhi : "Io Non ti abbandono" - gli regala un'auto in diretta : Emozioni forti per Massimo Giletti a Non è l'Arena: "Salvatore Battaglia e le sorelle Napoli io non le mollo". Con queste parole il conduttore ha annunciato di aver regalato un'auto nuova all'intermediario assicurativo di Mezzojuso (Palermo) schieratosi dalla parte delle sorelle Napoli, al quale, ne

Non è l'Arena - auto bruciata a Mezzojuso. La7 riacquista la macchina a Salvatore : Lacrime e commozione a Non è l’Arena per la decisione di La7 di riacquistare un’auto nuova a Salvatore Battaglia, il giovane di Mezzojuso a cui il 29 dicembre è stata bruciata la macchina.Un gesto riconducibile alla vicenda delle sorelle Napoli che la trasmissione di Massimo Giletti sta raccontando da mesi. Le tre donne, ribellatesi al pizzo, hanno subito minacce e ritorsioni dai loro estorsori senza ricevere particolare solidarietà dal loro ...

Omaggio a Celentano - Rai "usata" - criticata e beffata a Non è l'Arena : Immaginate di essere proprietari di un albergo, di ospitare un cliente senza farlo pagare e di ritrovarvi il giorno dopo lo stesso cliente che non solo critica il vostro servizio, ma che fa pure pubblicità all’hotel situato di fronte.Un paragone utile a spiegare quello che è accaduto domenica sera a Non è l’Arena, dove Massimo Giletti ha dedicato un terzo di puntata ad Adriano Celentano, fresco ottantunenne.prosegui la letturaOmaggio a ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti tenta l'impresa : 6 gennaio - clamorosa puntata speciale contro Raiuno e Mediaset : Sfida complicata per Massimo Giletti. Domenica 6 gennaio su La7 andrà in onda una puntata speciale di Non è l'Arena, tutta dedicata agli 81 anni di Adriano Celentano e a Fiorello. contro Giletti non ci sarà però Fabio Fazio e Che tempo che fa, ma un altra puntata-evento stavolta su Raiuno: I Soliti

Non è l'Arena - Massimo Giletti chiamato sul palco da Urbano Cairo : 'Dove sei?'. E lui : 'Sono già in Rai' : 'Dove sei?'. 'Sono già in Rai'. E' questo il curioso siparietto che è andato in scena, del tutto improvvisato, tra Urbano Cairo e Massimo Giletti all'hotel Cavalieri Hilton di Roma durante il consueto ...

Non è l'arena - Fabrizio Corona e i suoi tre 'amici normalissimi' : gelo in studio - ecco la loro foto : A Non è l'arena di Massimo Giletti , nella puntata di domenica 16 dicembre, come è noto è stato trasmesso il chiacchieratissimo servizio di Fabrizio Corona dal boschetto di Rogoredo, la piazza di ...

Non è l'Arena - Stefania Andreoli demolisce Fabrizio Corona e Asia Argento : 'Due patologie...' - verità brutale : 'Certe storie d'amore sono un incontro tra due patologie'. Fabrizio Corona e Asia Argento , la verità arriva dalla bocca di Stefania Andreoli , psicoterapeuta ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena ...