Ministro Bonafede difende Matteo Salvini | “Le divise che indossa? Nessun problema”

“Riflettori accesi ora più che mai” : il Ministro Alfonso Bonafede dopo la morte di Sissy : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede ha chiamato il papà dell'agente penitenziaria venuta a mancare dopo un calvario durato due anni. "Non vi lasceremo soli, i riflettori resteranno accesi ora più che mai" ha detto a Salvatore Trovato Mazza. Si attende ora la nomina del medico legale che eseguirà l'autopsia sul corpo di Sissy.Continua a leggere

Caso peculato nello Spazzacorrotti - Pd : “Il Ministro Bonafede si dimetta”. Le legge non è ancora in Gazzetta : Si riapre il Caso peculato nello Spazzacorrotti. Dopo che durante la discussione della legge per due volte sono stati sventati i tentativi della Lega di inserire un emendamento salva consiglieri accusati di spese pazze, un codicillo inserito nel provvedimento rischia ora di avere lo stesso effetto voluto dal Carroccio. Come raccontato da il Fatto Quotidiano infatti, è stata inserita una norma che derubrica il peculato a indebita percezione, ...

Fiammetta Borsellino : “Da Ministro Bonafede nessun atto concreto” : "Per me esistono i fatti. Il 19 luglio ho avuto un incontro con il ministro della Giustizia, mi e' stato detto che si sarebbero aperti gli archivi del Sisde, ma sono passati mesi senza avere risposte di nessun tipo ne' su questo fronte ne' su quello di eventuali procedimenti disciplinari doverosi da parte del Csm". Lo ha detto Fiammetta Borsellino, stasera, a margine dell'incontro "Dentro il piu' grande depistaggio della storia", alla ...

Giustizia - Bonafede invita in Italia il Ministro brasiliano Sergio Moro : “Brividi per la citazione di Falcone e Borsellino” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha scritto una lettera al suo omologo del Brasile, Sergio Moro, per manifestargli stima e apprezzamento e per invitarlo a un incontro in Italia per rafforzare la cooperazione giudiziaria tra i due Paesi, “attraverso uno scambio di idee e un confronto fra le nostre esperienze, e per avviare una più generale collaborazione su tutti i temi della Giustizia” come spiega il guardasigilli in un ...

Italia-Brasile : Bonafede - invitato a Roma neoMinistro Giustizia - focus su rafforzamento cooperazione bilaterale : L'Italia ha fatto tesoro del suo tragico passato realizzando una legislazione che il ministro della Giustizia brasiliano, all'altro capo del mondo, ha indicato come un 'rimedio universale'. , segue, ,...

Il Ministro Bonafede : “Ora spiegheremo ai cittadini la verità sulla manovra” : ministro Bonafede, mezza Italia è scesa in piazza contro la manovra del governo o minaccia di farlo. Non le fa effetto?...

Carceri - il Ministro Bonafede : 'Più fondi e 1300 nuovi agenti - così cambiamo il sistema penitenziario' : Più fondi, interventi per l'edilizia e nuove assunzioni: Il ministro della GIustizia, Alfonso Bonafede, ha tracciato la via per il futuro del sistema penitenziario . 'Fin dal decreto sicurezza abbiamo ...

Strage di Erba - 12 anni dopo il Ministro Bonafede avvia ispezione : Sono passati dodici anni da quella sera dell' 11 dicembre 2006 , quando ad Erba , Como, , un bambino di due anni con tre adulti fu brutalmente massacrato. Per la mattanza sono in carcere i vicini di ...

Erba - il Ministro Bonafede avvia un'ispezioneGli atti dalla Procura di Como a Roma : Il Guardasigilli ha chiesto alla Procura di Como gli atti perché avrebbe delle perplessità su alcuni aspetti dell'indagine e dell'istruttoria. "Ci sono stati tre gradi di giudizio, ora basta con questo meccanismo perverso" avevano detto i figli di Castagna.

Strage di Erba - colpo di scena : il Ministro Bonafede avvia ispezione sulla condanna : Il Guardasigilli ha chiesto alla Procura di Como gli atti: avrebbe delle perplessità su alcuni aspetti dell'indagine e dell'istruttoria. I documenti sono già a Roma e l’ispezione ministeriale sul procedimento è avviata. Olindo Romano e Rosa Bazzi sono stati condannati all'ergastolo in via definitiva.Continua a leggere

I fatti vostri - il Ministro per la Giustizia Alfonso Bonafede ospite nella puntata del 5 dicembre 2018 : Era da tempo che una trasmissione come I fatti vostri, non ospitava politici nel suo studio. Il pubblico affezionato e abituato alle atmosfere leggere dei canti, delle rubriche intrattenitive, delle citazioni amarcord e storie di gente comune, domattina dovrà fare ben attenzione a un'eccezione.Infatti, Giancarlo Magalli ospiterà il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, una rarità per il programma diretto da Michele Guardì (che ...

La domanda di Lucia Annunziata al Ministro Bonafede sui giornalisti «pennivendoli» e «puttane» : Cioè le parole usate da Di Maio e Di Battista dopo l’assoluzione della sindaca di Roma Virginia Raggi