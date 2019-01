Migranti | anche in Spagna stretta sulle Ong | Open Arms bloccata a Barcellona

Anche quando arrestano Cesare Battisti l’ossessione di Matteo Salvini sono i Migranti : È stato arrestato in Bolivia Cesare Battisti, e verrà estradato in Italia dove è stato condannato a due ergastoli al 41 bis, per l'uccisione materiale di due persone e la complicità nell'omicidio di altre due. Il Ministro dell'Interno ha esultato: "È finita la pacchia", usando così la stessa terminologia che utilizza per i disperati che scappano da una vita di soprusi. E se l'ha fatto c'è un motivo evidente.Continua a leggere

Speculazione sull’accoglienza ai Migranti : 42 indagati - c’è anche il prefetto di Venezia : Tra le 42 persone indagate dalla Procura di Gradisca d'Isonzo ci sono anche l’attuale prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, e l’ex prefetto di Treviso, Maria Augusta Marrosu.Continua a leggere

Dai Migranti alla Nazionale del futuro - a tutto Mancini : “Zaniolo e Barella il futuro. Salvini? Non è una schifezza anche…” : Il commissario tecnico della Nazionale ha parlato di vari argomenti, soffermandosi anche sulla situazione politica italiana Non solo calcio, anche il tema migranti e quello relativo al razzismo. Roberto Mancini ha analizzato vari temi nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui problemi che attanagliano la sua Nazionale e su quelli che molto più importanti riguardanti l’Italia ...

Anche Tony Renis contro Baglioni : "Sbagliata la sua uscita sui Migranti" : ' Claudio Baglioni è mio amico, ho grande stima di lui, però le affermazioni sui migranti sotto i riflettori del festival le avrei evitate'. Il cantante e attore Tony Renis , autore di 'Quando, quando,...

Sea Watch : finisce l'odissea dei Migranti - anche l'Italia tra i Paesi ospitanti : Dopo diciannove giorni in mare i 49 migranti della Sea Watch e Sea Eye sono sbarcati ieri a Malta, da dove raggiungeranno lo Stato della Ue assegnatogli. Otto i Paesi che hanno accettato di accogliere gli esuli: Francia, Germania, Portogallo, Lussemburgo, Irlanda, Olanda, Romani e Italia. Da qui l’opposizione del vicepremier Salvini che, vistosi scavalcato da Conte nella decisione di accoglienza, per tutta la giornata di ieri ha fatto tremare ...

Migranti - Salvini : nessuno in Italia se non accolgono anche altri : Roma, 10 gen., askanews, - 'Io non cambio idea, anzi faccio due passi in avanti. Non ci sarà nessun arrivo in Italia finché l'Europa non rispetterà gli impegni presi, a parole, con l'Italia, ...

Sea Watch - sbarco a Malta. "Migranti anche in Italia". Ma Salvini : non autorizzo : Accordo europeo: andranno in 8 Paesi, anche in Italia. Il ministro dell'Interno contro gli alleati: "M5s non mi ha avvertito". Braccio di ferro con Conte. Questa sera vertice di chiarimento a Palazzo ...

Sbarcati a Malta i 49 Migranti - “poi saranno trasferiti anche in Italia”. Salvini : “Mai dato l’ok” : Dopo settimane di attesa, i 49 migranti fatti sbarcare dalle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye sono arrivati a terra a Malta, da dove saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l’Italia. Uomini, donne e bambini sono apparsi «stanchi ma felici» al momento di toccare terra....

Malta : “Faremo sbarcare i Migranti - poi saranno trasferiti anche in Italia”. Alt di Salvini : “Mai dato l’ok” : Svolta nella vicenda dei 49 migranti da settimane a bordo delle navi ong Sea Watch e Sea Eye al largo delle coste maltesi. «Lo sbarco è questione di ore», ha detto in conferenza stampa il presidente di Malta, Joseph Muscat. «Alle barche delle ong Seawatch 3 e Albrecht Penck - ha aggiunto - sarà chiesto di lasciare le nostre acque territoriali immed...

