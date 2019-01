La Roma interrompe il sogno dell’Entella | tutto facile per la squadra di Di Francesco

La marcia della Juventus non si interrompe : bianconeri favoriti con la Roma a 1 - 45. Ronaldo a segno in tutti gli ultimi tre incroci con i giallorossi - a 5 - 50 la sua doppietta : Juventus - Roma è una delle gare più attese del campionato, da sempre ricca di emozioni e spettacolo. Quest’anno i bianconeri sembrano non avere rivali: straordinaria la marcia degli uomini di Allegri che, finora, hanno vinto 15 gare su 16, pareggiandone una. La Roma , al contrario, ha avuto un avvio di stagione difficile, ha vinto soltanto una delle ultime sette trasferte di Serie A e, sotto la Mole, non vince addirittura dal 2010. Con ...

Calcio - Champions League : si interrompe contro lo United di Mourinho la striscia positiva della Juve. Vince la Roma a Mosca contro il CSKA per 2-1 : Termina la striscia positiva della Juventus in Champions League, e il tutto in tre minuti: tra l’86° e l’89° minuto si consuma la rimonta del Manchester United sulla Juventus che era passata in vantaggio con il gol dell’ex Cristiano Ronaldo, per poi essere beffata in tre minuti da una rete di Mata e da un autogol del terzino sinistro Alex Sandro. Nonostante la sconfitta, la Juventus non perde però il primato nel Girone H rimanendo a 9 punti, ...