Inter-Lazio | quarti Coppa Italia | programma | orario e tv Data e calendario

Coppa Italia - Inter-Benevento 6-2 : nerazzurri sul velluto - ora la Lazio nei quarti : Otto gol nel silenzio, clicca qui per il tabellino della gara ,, un ottavo durato 7', Icardi a aprire il 2019, Candreva a chiudere presto il match, e poi a chiuderlo davvero,, Lautaro a condirlo con ...

Quarti di Coppa Italia : sarà sfida secca tra Inter e Lazio : L’Inter approda ai Quarti di finale. Ad attendere i nerazzurri c’è la Lazio, con il sorteggio che decreterà la squadra

Lazio-Novara - cori razzisti e antisemiti : partita non Interrotta : cori anche contro le forze dell’ordine Oggi Carlo Ancelotti lo ha detto in maniera chiara: «Il razzismo è un problema del calcio italiano, non del Napoli». Due ore dopo, allo stadio Olimpico di Roma durante Lazio-Novara sono partiti cori razzisti e antisemiti da una parte della curva biancoceleste. Né l’arbitro Abbatista né il delegato per l’ordine pubblico sono intervenuti interrompendo o chiedendo l’interruzione della ...

Coppa Italia – Poker nel primo tempo - la Lazio liquida il Novara e prenota la sfida contro l’Inter : La Lazio liquida il Novara negli ottavi di finale di Coppa Italia: i biancocelesti superano 4-1 la formazione piemontese e prenotano la sfida contro l’Inter, favoritissima sul Benevento Sarà stata l’assenza di calcio giocato e la necessità di ritornare a mettere minuti nelle gambe in partite ufficiali, o forse è solo il segnale che la Lazio, questa Coppa Italia, vuole prenderla seriamente, anche se di fronte, negli ottavi di finale, ha il ...

Scuole paritarie - Tar Lazio : ‘riconosciuto nella mobilità Intero servizio pre-ruolo’ : Il Tribunale Amministrativo del Lazio riconosce la validità del servizio pre-ruolo prestato dai docenti nelle Scuole paritarie. Dopo tanti anni, finalmente giustizia è fatta. Scuole paritarie: Tar Lazio impone il riconoscimento per intero del servizio pre – ruolo nella mobilità Ci sono voluti quasi 3 anni, ma alla fine il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio ha dato ragione agli ex docenti delle Scuole paritarie, riconoscendo per ...

Lazio - che festa per i 119 anni. Lotito : 'Nessun Interesse sul mercato' : Cori, bandiere, fumogeni e spettacoli pirotecnici: come ogni anno, i tifosi della Lazio si sono dati appuntamento a piazza della Libertà a Roma, per festeggiare il 119° anniversario del club ...

LIVE Calciomercato oggi (6 gennaio) in DIRETTA : Inter su Barella - la Lazio sogna Malcolm - Juventus vicina a Romero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 6 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, i dirigenti e procuratori sono già ampiamente in azione per imbastire le prime trattative ...

Lazio Interessata a Malcom : Sembrava destinato ai cinesi dell'Evergrande Guangzhou, la squadra allenata da Fabio Cannavaro, invece ora si è fatto avanti, secondo quanto scrive il quotidiano di Barcellona 'Sport', il d.s. della ...

Godin all’Inter - Milinkovic-Savic resta alla Lazio : L'inter si porta avanti con il lavoro e mette a segno un primo colpo per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il difensore uruguayano Diego Godin che ha giugno arrivera' a parametro zero dall'Atletico Madrid. La societa' spagnola non vorrebbe far partire una delle sue bandiere e sta cercando una soluzione per trattenerlo, come ha confermato l'allenatore Diego Simeone in conferenza stampa, prima della sfida con il ...

Inter-Milan per Milinkovic : 'A gennaio non lascia la Lazio' : Intanto Kezman , agente del centrocampista serbo, ha dichiarato al Corriere dello Sport : 'Al 100% non andrà via a gennaio, la Lazio ha bisogno di lui e lui ha bisogno della Lazio. La scorsa estate ...

Inter - Moratti e la rivelazione sul 5 maggio : 'Giocatori sicuri della resa biancoceleste' : In casa Inter il clima si può dire sereno vista la tranquilla posizione in classifica. I nerazzurri sono terzi in classifica con trentanove punti, a meno cinque dal Napoli secondo in classifica e, soprattutto, a più sette sulla Lazio quarta e più otto sul Milan quinto. Dopo la sosta la squadra di Luciano Spalletti ospiterà allo stadio Meazza il Sassuolo, sabato 19 gennaio, alle ore 20:30, nella ventesima giornata di campionato che coincide con ...

Lazio - Igle Tare : "Minacce di morte alla mia famiglia quando ho ceduto Hernanes all'Inter" : "Sì, in alcuni momenti ho avuto anche paura" per la mia famiglia". Lo ha rivelato Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. "Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato anche a questa scelta, soprattutto pensando alla famiglia. Fosse stato per me - ha aggiunto - non avrei avuto nessun problema ad andare avanti, mal il problema è che abbiamo ricevuto anche minacce di ...