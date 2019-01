Instagram | si può pubblicare lo stesso post su diversi profili simultaneamente

Instagram - ora puoi pubblicare la stessa foto su più account : La nuova funzione destinata a chi gestisce più profili e, certe volte, avrebbe bisogno di rilanciare lo stesso contenuto in contemporanea su più bacheche. Ma occhio a come la usate

Su Instagram si può pubblicare in contemporanea la stessa foto su più account : immagine : pixabay Non sono in pochi su Instagram ad avere più di un account: uno dedicato al proprio profilo personale e uno per la promozione delle proprie attività artistiche o commerciali. Già oggi questa categoria di utenti può passare velocemente dalla gestione di un profilo a quella di un altro in pochi tocchi, grazie al fatto che l’app tiene le credenziali di entrambi in memoria. Da oggi però gestire contemporaneamente due account ...