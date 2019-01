I rappresentanti del Coordinamento Sindacale Autonomo | C S A | di Messina | chiedono la

Frode nell'appalto piscine : tutti gli indagati e i dettagli Aosta -La Procura contesta l'ipotesi di reato a due rappresentanti della "... : A poche ore dalla notizia delle quattro denunce per una presunta Frode nell'appalto per la gestione 2017-2027 delle piscine regionali di Aosta , Verrès e Pré-Saint-Didier, emergono i primi dettagli ...

Per i rappresentanti del Direttivo Bancari - della Cisl di Messina : 'In atto una desertificazione del settore' : 'Metà dei comuni della provincia di Messina , oggi, non sono serviti dalle banche'. La denuncia è stata del segretario provinciale della First Cisl , Antonio Mangraviti, nel corso del Direttivo della ...

Theresa May umiliata dagli alti rappresentanti dell'Unione europea : Theresa May umiliata dagli alti rappresentanti dell'Unione europea. Prima il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, in un vivace scambio carpito dalle telecamere del Consiglio. Infatti secondo l'interpretazione fornita dai sottotitoli di tv Channel 5 News al filmato, May ha insistito nell'accusare Juncker di averla definita "nebulosa", mentre il presidente dell'esecutivo comunitario le assicurava che non era così, poi ...