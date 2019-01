“I cani guida non possono essere neri” | non vedente invitata a scendere dal bus

Lombardia : Bolognini - 100mila euro per cani guida a non vendenti : Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Uno stanziamento di 100.000 per il 'Servizio cani guida dei Lions e Ausili per la mobilità dei non vedenti Onlus' di Limbiate, in provincia di Milano, organizzazione privata senza scopo di lucro che vanta esperienza diretta, continua e specifica maturata sul territorio

Manovra - gli emendamenti : dall'Iva sui pannolini ai cani guida per ciechi : Ok alla carda d'identità elettronica da chiedere in Posta, a meno vincoli di spesa per i Comuni virtuosi, a 2.000 posti in più per insegnanti nelle scuole a tempo pieno

Manovra - sconti fiscali fino a mille euro per mantenere 'cani guida' : Arriva una detrazione "forfettaria" di mille euro per sostenere le spese "dei non vedenti per il mantenimento dei cani guida". La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento, in una ...