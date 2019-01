Europee 2019 | Di Battista e Di Maio in pulmino verso Strasburgo

LIVE Trieste-Milano basket - Serie A 2019 in DIRETTA : Olimpia per riscattarsi dopo le disfatte Europee : In programma alle 18:30 l’incontro dell’Allianz Dome tra Alma Trieste ed Olimpia Milano. I padroni di casa sono reduci da una doppia sconfitta molto pesante negli scontri diretti per la zona playoff contro Brindisi e Sassari, che hanno rilegato i triestini al di fuori delle prime 8. Anche Milano, dal canto suo, viene da un periodo non proprio felice, dettato dalle ultime due battute d’arresto in Eurolega nel giro di pochi ...

Lega primo partito d'Europa Europee 2019 - ecco il sondaggio : La Lega potrebbe avere il maggior numero di deputati all'Europarlamento dopo le prossime elezioni Europee in programma a fine maggio. Secondo le proiezioni rese note dagli analisti di Europe Elects se si andasse oggi a votare in Europa, la Lega sarebbe il partito con il maggior numero di eletti, superando persino la Cdu di Angela Merkel. Segui su affaritaliani.it

Lega primo partito d'Europa Europee 2019 - ecco il sondaggio : La Lega potrebbe avere il maggior numero di deputati all'Europarlamento dopo le prossime elezioni Europee in programma a fine maggio. Secondo le proiezioni rese note dagli analisti di Europe Elects se si andasse oggi a votare in Europa, la Lega sarebbe il partito con il maggior numero di eletti, superando persino la Cdu di Angela Merkel. Segui su affaritaliani.it

Europee 2019 - ecco l’Ue che vogliono i sovranisti corteggiati da Salvini e Di Maio. Su Fq Millennium in edicola : Quale Europa vogliono i partiti e movimenti con i quali Lega e 5 Stelle cercano nuove alleanze in vista delle elezioni di maggio? Lo raccontano alcuni europarlamentari sovranisti del Gruppo di Visegrad – Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia – intervistati da Fq Millennium, il mensile diretto da Peter Gomez, nel numero attualmente in edicola. Sì all’Unione europea dei fondi strutturali e del libero mercato – è ...

Gilet Gialli - Luigi Di Maio li incontra per le Europee 2019 : “Penso a un gruppo con loro” : In vista delle elezioni europee, Di Maio ha incontrato a Bruxelles i rappresentati di movimenti polacchi, croati e finlandesi: "A che punto sono le trattative? Con polacchi e croati abbiamo quasi chiuso, mentre con i finlandesi contiamo di farlo in dieci giorni. Ma aspettiamo una risposta dai Gilet Gialli"Continua a leggere

Sondaggio - elezioni Europee 2019 : Lega al 31 - 7 per cento batte il M5s fermo al 27 - 2 : L'ondata leghista travolge tutti anche in vista delle elezioni europee. Secondo il Sondaggio pubblicato sul sito politico.eu e ripreso da ItaliaOggi, la Lega di Matteo Salvini è data come primo partito, con il 31,7 per cento dei voti validi e 27 eurodeputati, contro gli appena cinque che aveva otten

Chi vincerà la Champions? E gli Oscar? O le elezioni Europee? 10 pronostici sul 2019 : Spettacoli e finanza, elezioni e sport: le risposte delle firme del Corriere ad alcuni interrogativi che ci aspettano nei prossimi mesi

Borse Europee : debutto in rosso nel 2019 - : Partono male i principali listini del vecchio continente con Milano, Francoforte, Londra e Parigi che aprono in negativo. Giù anche i mercati asiatici e i future di Wall Street

Capodanno 2019 : le top 10 destinazioni gastronomiche Europee : TheFork, app leader nella prenotazione dei ristoranti in Europa attiva in 11 paesi, rivela la top 10 delle destinazioni gastronomiche per Capodanno nei suoi paesi europei sulla base della ricerca sul sito web per la cena del 31 dicembre.TheFork, app leader nella prenotazione dei ristoranti in Europa attiva in 11 paesi, rivela la top 10 delle destinazioni gastronomiche per Capodanno nei suoi paesi europei sulla base della ricerca sul sito web per ...

Scontri - rimpasto e le Europee : il 2019 del governo sarà pieno di grane : Il primo indiziato resta sempre Giovanni Tria , il ministro dell'Economia che pure dice di essere ' vincitore morale ' della battaglia sulla manovra. Ma la poltrona di via XX settembre fu la più ...

De Monte in campo per le Europee 2019 : ... su temi come la difesa del giornalismo, la promozione di Aquileia, il turismo sanitario, i Balcani occidentali, ESOF 2020 e l'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Ha poi organizzato 4 ...

Pallanuoto - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europa Cup - World League - Mondiali e Coppe Europee nel menù : Sarà un 2019 da vivere con entusiasmo quello della Pallanuoto italiana ed internazionale: si parte subito con la Coppa Italia femminile, poi si passa in territorio europeo, passando da competizioni per club e delle fasi finali di Europa Cup, che servirà da viatico per la prima rassegna che assegna un pass olimpico, la World League. Ad agosto il clou stagionale, con i Mondiali. calendario Pallanuoto 2019 4-6 gennaio Final Six Coppa Italia ...

Appuntamenti del 2019 : spiccano Brexit - scelta successore Draghi ed elezioni Europee : Sarà senza dubbio un 2019 molto importante per l'Europa con le elezioni in programma a primavera, 23-26 maggio, che promettono di lasciare in dote un Parlamento europeo con nuovi rapporti di forza. ...

Annunciate le date Europee dello Sweetener Tour 2019 di Ariana Grande con show speciale a Manchester - ma l’Italia? : Non c'è, almeno in questa prima tranche di eventi, un appuntamento italiano tra le date europee dello Sweetener Tour 2019 di Ariana Grande. La popstar ha annunciato la leg europea del Tour a supporto del suo ultimo omonimo album e del prossimo Thank You, Next in uscita nel 2019: con questo Tour, la cantante di Imagine porterà sul palco i brani di ben due dischi, pubblicati a distanza ravvicinatissima dopo la scelta di interrompere la ...