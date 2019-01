Cara Delevingne ha parlato della prima volta in cui si è sentita bella e probabilmente

Ashley Benson e Cara Delevingne ancora insieme per il compleanno dell’attrice : Un sacco di avvistamenti a Londra The post Ashley Benson e Cara Delevingne ancora insieme per il compleanno dell’attrice appeared first on News Mtv Italia.

Tagli corti inverno : la testa rasata e il pixie di Cara Delevingne : Nell'inverno 2019 saranno di tendenza molti nuovi Tagli di capelli, adatti per ogni occasione. In particolare ci saranno le chiome corte, sfoggiate da Cara Delevingne, sempre pronta a lanciare nuove tendenze. Adesso vedremo tutte le novità a riguardo. Tagli corti Cara non ha optato per una chioma corta in modo graduale, ma in maniera molto drastica: infatti ha portato un Taglio rasato per esigenze di copione, però ha dimostrato di apprezzare i ...

Cara Delevingne e Ashley Benson con due anelli uguali sul dito dove si porta la fede : dovete dirci qualcosa?!