A fuoco una bombola di gas a Pozzallo | nessun ferito

Ecuador - diciotto vittime nell'incendio di una clinica. Il fuoco è divampato in una struttura a Guayaquil

Cornigliano - a fuoco una baracca | : Ancora ignote le generalità della vittima, che si trovava all’interno del riparo di fortuna. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Incidente a Ragusa - scontro tra due auto : una prende fuoco : Incidente stradale ieri sera in via Giuseppe Di Vittorio a Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una delle due dopo l'impatto ha preso fuoco.

Auguri di una 'mamma' ai vigili fuoco : ANSA, - FIRENZE, 1 GEN - La telefonata è arrivata stamani, intorno alle 10.00, alla centrale dei vigili del fuoco di Firenze. Dall'altra parte del filo una signora, "una mamma", che ha chiamato il 115 ...

A fuoco un camino di una casa in via Alasia a Sommariva Bosco : Incendio ad un camino in un'abitazione di Sommariva Bosco. Le fiamme si sono propagate intorno alle ore 10,15 di oggi, domenica 30 dicembre, in una casa di via Alasia. Le fiamme sono rimaste ...

Terremoto a Catania - tre cuccioli di cane intrappolati dopo il crollo di una casa : l’intervento dei Vigili del fuoco : Il personale Usar dei Vigili del fuoco è intervenuto a Zafferana Etnea (Catania), uno dei comuni più colpiti dal Terremoto, per il salvataggio di tre cuccioli di cane, rimasti intrappolati dal crollo di un solaio in via Vittorio Emanuele 29, a seguito del sisma di magnitudo 4.8 che ha colpito il catanese. La proprietaria ha chiamato i Vigili del fuoco sentendo i guaiti dei cani che provenivano dalla sua abitazione. I cuccioli sono stati ...

Auto finisce in un canale a Magliano Alpi : una persona incastrata - liberata dai Vigili del fuoco : Incidente stradale, una quindicina di minuti prima dell'una della notte appena trascorsa, a Magliano Alpi, in via Langhe. Un'Auto è finita fuoristrada, terminando la corsa in un canale a fianco della ...

Esalazioni da monossido di carbonio : 12 intossicati in una chiesa - i Vigili del fuoco indagano sulle cause : Otto bambini e quattro adulti sono rimasti intossicati per le Esalazioni da monossido di carbonio in una chiesa. E’ quanto accaduto questa mattina a Castellina in Chianti, nel senese dove, i bambini e gli adulti presenti hanno iniziare ad accusare malori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato gli intossicati all’ospedale Le Scotte di Siena. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Gli adulti ...

Oroscopo di domani 24 dicembre : nuova lunazione - segni di fuoco super-favoriti in amore : L'Oroscopo di domani 24 dicembre 2018 annuncia il nuovo cambio di settore messo in conto all'Astro della Terra il giorno della Vigilia di Natale. A tal proposito l'Astrologia, quest'oggi applicata ai primi sei segni dello zodiaco, porta all'attenzione di tutti noi l'imminente passaggio della Luna in Leone. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno? Ebbene, come da titolo, il periodo si preannuncia molto positivo per i tre ...

A Savona una 18enne tenta il suicidio dandosi fuoco - come il padre nel 2013 : Tragedia sfiorata a Vado Ligure, provincia di Savona, dove una giovane studentessa, 18 anni appena compiuti, ha tentato il suicidio con le stesse modalità e nello stesso luogo del padre, morto nel 2013. Il triste tentativo di togliersi la vita non è riuscito alla ragazza, che si è data fuoco in un piazzale della città ligure ma che è stata poi salvata da alcuni passanti increduli di fronte alla scena. Immediato l'arrivo dei soccorsi sanitari e ...

Una teoria su Gendry ne Il Trono di Spade 8 anticipa il suo ruolo chiave? La profezia di fuoco e Ghiaccio : Da ormai diverso tempo i fan si chiedono quale sarà il ruolo di Gendry ne Il Trono di Spade 8. I lettori fedeli della saga letteraria di George R. R. Martin sono infatti convinti che il figlio illegittimo del defunto re Robert Baratheon potrebbe riservare delle sorprese. Questa folle teoria sembra aver trovato un fondo di verità in Fuoco e Ghiaccio, il più recente romanzo dell'autore, da poco uscito nelle librerie. ATTENZIONE: DA QUI ...

È stato raggiunto l’accordo per un cessate il fuoco in una strategica città dello Yemen : I rappresentanti del governo dello Yemen e quelli dei ribelli Houthi, le due fazioni in guerra nel paese, hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco nella regione della città portuale di Hodeidah, un centro strategico per l’approvvigionamento di beni