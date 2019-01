meteoweb.eu

: Emergenza Xylella, in 2 mila manifestano a Monopoli: 'Sì alla scienza e al paesaggio' - Borderline_24 : Emergenza Xylella, in 2 mila manifestano a Monopoli: 'Sì alla scienza e al paesaggio' - SiciliaBT : #Travel #news dal mondo: Xylella: agricoltori in piazza a Monopoli, interventi subito -> - lelelatta : #Travel #news: Xylella: agricoltori in piazza a Monopoli, interventi subito -> -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Migliaia disono scesi inquesta mattina aanche con i trattori per sollecitare interventi concreti e immediati contro il dilagare del batterio dellache sta devastando gli olivi nel Sud della Puglia e ha ormai raggiunto anche la provincia di Bari con focolai individuati nelle campagne diGlihanno manifestato insieme a diversi sindaci, giunti anche da comuni salentini, che indossavano la fascia tricolore. Il motto della manifestazione, organizzata con associazioni di settore, e’ stato ‘Si’, combatto– Si’, per il paesaggio, la produttivita’ e la scienza’. Si e’ tenuta aperche’ proprio qui, in una zona che non era stata ancora toccata dall’infezione, e’ stata scoperta una pianta infetta a ridosso della piana degli ulivi monumentali.Questo fa ...