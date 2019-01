Si schianta contro un albero | conducente sbalzata fuori dall' abitacolo

Auto si schianta contro palo e travolge veicoli in sosta : grave un giovane : CAROVIGNO - grave incidente nella serata di oggi, sabato 12 gennaio, in via Foggia a Carovigno: un'Alfa 147 con a bordo tre giovani si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione ...

Podenzano - si schianta contro un'auto che sta per svoltare : Muore nello schianto sul rettilineo della via Emilia 3 Frontale a La Verza, due feriti liberati dai vigili del fuoco 4 Quattordicenne travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce L'incidente Si ...

Bolzano - si schianta con lo slittino contro un albero : muore una bambina di 8 anni : Un terribile incidente si è verificato intorno alle 13:00, sul Corno del Renon, in provincia di Bolzano. Una bambina di 8 anni infatti, originaria di Reggio Emilia, è deceduta in seguito al violentissimo impatto contro un albero, mentre si trovava in sella ad uno slittino. Sono ancora tutte da chiarire le cause dell'episodio. I media locali fanno sapere che la piccola è praticamente morta sul colpo. Dalle prime indiscrezioni, pare che la bimba ...

Ubriaca alla guida si schianta contro un palo e finisce in ospedale : denunciata : FASANO - I carabinieri dell'Aliquota eadiomobile della compagnia di Fasano hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, una 35enne del luogo, impiegata. La donna alla guida della propria ...

Brindisi - perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero : muore un 20enne : Una terribile tragedia ha colpito ieri sera la cittadina di Torchiarolo, nel Brindisino. Un giovane del posto, Kevin Losito, di 20 anni, è infatti deceduto a seguito di un terribile incidente stradale verificatosi alle porte del paese, nei pressi del noto santuario locale della Madonna di Galeano. Per cause che al momento sono ancora al vaglio degli inquirenti, la Ford Fiesta sulla quale viaggiava Losito ha improvvisamente sbandato, finendo ...

Festeggia capodanno sulle piste da sci di Merano ma si schianta contro un albero : grave 23enne : Un giovane di Colleferro, in provincia di Frosinone, è stato ricoverato all'ospedale di Bolzano in gravi condizioni dopo essersi schiantato contro un albero mentre scendeva su una slitta.Continua a leggere

Si schianta contro la barriera della pista da sci : bambina di 9 anni muore in Val di Susa : E' morta la bambina di 9 anni che oggi ha avuto un incidente sulle piste da sci a Sauze d'Oulx (Torino), in alta Valle di Susa.Trasportata all'ospedale Regina Margherita di Torino in arresto cardiocircolatorio a causa di un forte trauma toracico, è morta poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Sulla pista di Sauze una pattuglia di sciatori dei carabinieri della stazione di Oulx.La piccola stava sciando insieme al papà sulla pista ...

