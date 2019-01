F1 Red Bull | Marko | «Verstappen è migliorato»

F1 Red Bull - Marko : «Verstappen ha fatto progressi» : MILTON KEYNES - I progressi di Max Verstappen hanno definito un distacco evidente dal suo ex compagno di squadra Daniel Ricciardo in qualifica e in gara, secondo Helmut Marko. Verstappen e Ricciardo ...

Bullismo - 13enne aggRedita da coetanee : 16.21 Ancora un atto di Bullismo tra minorenni. Accade al luna park di Piombino, Livorno, dove una 13enne sarebbe stata trascinata a terra,tirata per i capelli e poi colpita con calci e pugni da altre due ragazzine di 12 e 16 anni. A mettere fine al pestaggio un uomo intervenuto dopo aver assistito alla scena. Le tre adolescenti frequentano lo stesso Istituto scolastico. La giovane ha sporto denuncia e ha comunicato il fatto al dirigente ...

Bullismo : 13enne aggRedita da 2 coetanee : A mettere fine al pestaggio, avvenuto al luna park a Piombino, Livorno,, secondo quanto raccontato dalla cronaca de Il Tirreno, è stato un uomo intervenuto dopo aver assistito alla scena. Le tre ...

F1 – Lite Verstappen-Ocon : il pilota Red Bull sconterà il 1° giorno di servizi sociali al Gp di Formula E a Marrakech : In seguito al litigio avvenuto con Esteban Ocon a Interlagos, Max Verstappen dovrà scontare due giorni di servizio sociale: per il primo, il pilota Red Bull presenzierà all’ePrix di Marrakech In seguito al litigio con Esteban Ocon, avvenuto dopo l’incidente che ha coinvolto i due ad Interlagos, Max Verstappen è stato sanzionato dalla FIA con una punizione che prevede due giorni di servizio pubblico. La Federazione ...

F1 - Mondiale 2019 : anche la Red Bull adotta i cerchi forati in stile Mercedes? Incognita sulla Ferrari : Siamo in pieno inverno e le varie scuderie stanno preparando le monoposto che dovranno affrontare il Mondiale di Formula Uno. Mancano due mesi all’inizio della rassegna iridata, sono momenti febbrili per tutti i team che devono trovare le giuste soluzioni tecniche per essere altamente competitivi nell’arco dell’intera stagione. Arrivano nel frattempo delle importanti indiscrezioni da Milton Keynes dove la Red Bull sta ...

F1 - la Red Bull copia la Mercedes : in casa Ferrari invece si prosegue per la propria strada : Alcune indiscrezioni arrivate da Milton Keynes svelano la presenza dei fori nei cerchi posteriori della monoposto 2019, la Ferrari invece non disporrà di questa soluzione Cominciano a diffondersi le prime indiscrezioni sulle monoposto 2019, pronte quasi a scendere in pista per la prima sessione di test invernali in programma a febbraio. LaPresse/Photo4 Secondo quanto filtra da Milton Keynes, la Red Bull pare abbia deciso di seguire le orme ...

F1 - Helmut Marko spaventa la Red Bull : penalizzazioni in vista del 2019 a causa della power unit Honda : Il consulente della Red Bull ha paventato la possibilità che la Red Bull non riesca a completare l’intera stagione con i tre motori previsti dal regolamento E’ durata quattordici anni l’alleanza Red Bull-Renault per quanto riguarda la fornitura di propulsori, da questa stagione infatti le monoposto del team di Milton Keynes saranno spinte dai motori Honda. photo4/Lapresse Un cambiamento radicale, annunciato già a metà ...

F1 - la Honda vuole presentarsi all’esordio con la Red Bull facendo le cose in grande - e senza aiuti esterni : Anche se il primo giorno ufficiale della Red Bull con il suo nuovo motore Honda sarà solamente il 18 febbraio 2019, in concomitanza con il primo giorno dei test pre-stagionali di Barcellona, il colosso nipponico sta già muovendo passi importanti verso il futuro per farsi trovare pronto per l’occasione, dopo anni di scottanti fallimenti. Al via di questi primi otto giorni di prove in vista del Mondiale di Formula Uno 2019 vedremo ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano cade anche contro il Red Bull Salisburgo e vede scappare le prime della classe : Si sono disputati gli incontri della 36esima giornata della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. L’HCB Bolzano Alperia ospitava il Red Bull Salisburgo, un duello tra due formazioni in un momento complicato. Il punteggio ha premiato gli ospiti che sono passati al Palaonda con il risultato di 4-2. Per gli altoatesini si tratta della quinta sconfitta negli ultimi sei turni, sintomo di un momento negativo, che ha visto scivolare i ...

F1 - presentazione squadre 2019 : calendario e date. Attesa per Ferrari - Mercedes e Red Bull : Inizia ufficialmente il nuovo anno, e anche la Formula Uno inizia già a pensare al campionato 2019 che scatterà il 17 marzo a Melbourne con il consueto Gran Premio di Australia. Il primo atto ufficiale, ad ogni modo, saranno i test pre-stagionali di Barcellona che, nella seconda metà del mese di febbraio, sanciranno l’esordio ufficiale delle nuove vetture. Già, le nuove vetture. Le monoposto che ci accompagneranno per tutti i 21 ...

Red Bull B-Best : Tonali - fair play da applausi. Marras e Piccolo : che giocate : Sandro Tonali, 18 anni. LaPresse Torna il Red Bull B-Best, il contest realizzato da La Gazzetta dello Sport e Red Bull che propone 5 categorie di merito in ogni giornata disputata nel campionato di Serie B: Carisma, Cuore, Energia, Genio e Extra-Time sono le categorie che rappresentano chi si è ...

F1 - la Red Bull si affida ai motori Honda. Tanabe : “Soddisfatti dell’affidabilità”. Sarà l’arma per vincere il Mondiale? : La Red Bull si affiderà ai motori Honda per affrontare il Mondiale 2019 di Formula Uno, le Lattine hanno deciso di abbandonare la Renault dopo gli scarsi risultati dell’ultimo anno e hanno stretto un accordo con la casa nipponica che dovrà dunque permettere al team austriaco di battagliare con Mercedes e Ferrari per il titolo iridato. Toyoharu Tanabe, direttore tecnico di Honda, si è dichiarato soddisfatto dei miglioramenti in merito ...

F1 Red Bull - Horner : «Abbiamo fatto di tutto per trattenere Ricciardo» : MILTON KEYNES - C'erano state settimane di discussioni, poi Daniel Ricciardo si era deciso, e avrebbe dovuto firmare il rinnovo contrattuale dopo il Gp di Ungheria. Invece ha scelto la Renault ...