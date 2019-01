Cosa non torna nelle parole di Tria sulle tasse Un fact checking

Gattuso : 'Higuain? Non so Cosa succederà' - : Un Milan 'gagliardo' approda ai quarti di Coppa Italia dopo il 2-0 sulla Sampdoria, maturato nei supplementari grazie a una doppietta di Patrick Cutrone. Rino Gattuso ha promosso in blocco la prova ...

Milan - Gattuso : "Higuain? Quando fai delle scelte... Non so Cosa accadrà - Paquetà mi è piaciuto" : "Sapevamo che non era facile giocare contro questa Sampdoria, è stata una partita gagliarda. Bene la difesa. Sono contento per come ho visto i ragazzi aiutarsi, è stata una prestazione positiva". ...

Verissimo - Barbara D'Urso e il passato sconvolgente : "15 anni in analisi - Cosa non ho mai superato" : A Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Barbara D'Urso ha parlato del suo passato difficile, dei 15 anni che ha speso in analisi: "Quel buco resta ed è difficile da colmare”, ha spiegato la presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, da domani sugli schermi Mediaset anche con La Dottoressa Giò. "

Real Madrid - Solari a Isco : 'Non sono qui per dare consigli - i miei calciatori sanno Cosa devono fare' : Alla vigilia della trasferta di Siviglia nella casa del Betis, il Benito Villamarín, i fari in casa Real Madrid sono puntati su due nomi su tutti: il brasiliano Vinicius Jr, che in stagione ha già ...

Saviano attacca Salvini per l'uso delle divise. Il ministro : 'Povero - non sa più Cosa inventarsi' : Matteo Salvini dichiara, forte della sua profondissima ignoranza politica - ignoranza fieramente ostentata - che è un 'atto di solidarietà'. Non è così. Presiedere comizi con la maglietta della ...

Igt - le lacrime di Federica Pellegrini : "Non immaginavo una Cosa del genere" : La nuotatrice, nella giuria di questa nuova edizione, si è commossa per la performance di un concorrente che l'ha vista...

Il sindaco di Corleone contro Lucia Riina : 'Questa città non è più Cosa loro' : Il sindaco di Corleone è su tutte le furie con la figlia minore dell'ex capo dei capi della mafia Totò Riina , Lucia: non può utilizzare il nome della cittadina in provincia di Palermo per il proprio ...

Italia's Got Talent - Federica Pellegrini piange al debutto in tv : 'Non immaginavo una Cosa del genere...' : Federica Pellegrini , debutto in lacrime a Italia's Got Talent per la nuotatrice azzurra che siede nel tavolo dei giudici insieme a Frank Matano, Mara Maionchi e Claudio Bisio nella nuova edizione del ...

Pietro Senaldi - #90Secondi : "Perché Libero ha titolato sui terroni e Cosa non ha capito Di Maio" : Si è offeso, Luigi Di Maio, per il titolo di Libero "Comandano i terroni". Poi si è vantato di aver tagliato i contributi all'editoria e di fatto ha augurato la nostra chiusura. Che un politico di primo piano come il leader del Movimento 5 Stelle pensi questo è inaccettabile. Anche perché evidenteme