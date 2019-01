Calcio in lutto | ci ha lasciato Phil Masinga Mitico attaccante di Salernitana e Bari

Grave lutto nel mondo del Calcio - muore a soli 49 anni un ex attaccante di Bari e Salernitana : Philemon Masinga è morto a soli 49 anni, ad annunciare il decesso dell’ex attaccante di Bari e Salernitana la Federazione calcistica sudafricana Philemon Masinga è morto all’età di 49 anni. L’ex attaccante, noto in Italia per le sue esperienze tra le fila del Bari e della Salernitana, è deceduto dopo una Grave malattia all’ospedale in cui era ricoverato dal 21 dicembre. A rendere nota la triste notizia la ...

Grave lutto in casa Reggina - si è spenta una figura storica del club amaranto : il ricordo a CalcioWeb : E’ un giorno triste per tutta la Reggina, una notizia che ha acceso i ricordi dei tanti tifosi amaranto. E’ morto infatti quello che è stato in passato un pilastro del club calabrese, stiamo parlando Franco Parisi che si è spento all’età di 78 anni. E’ stato uno dei grandi protagonisti della Reggina e dei successi del club amaranto, ha iniziato come talent-scount e ha avuto l’abilità di scoprire calciatori che ...

Lutto nel Calcio : è morto Felice Pulici - portiere della Lazio dello scudetto del '74 : È morto Felice Pulici, indimenticabile portiere della Lazio che vinse il primo, storico scudetto della sua storia nel 1974, sotto la guida tecnica di Tommaso Maestrelli. Pulici aveva 73 anni ed era malato da tempo. Amatissimo dalla tifoseria biancoceleste, aveva svolto anche ruoli dirigenziali nella societa' romana, che lo ha subito ricordato sul sito Internet. "La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e ...

Le notizie del giorno – I nomi dei calciatori della Juventus coinvolti nell’incidente ed il lutto nel mondo del Calcio : Le notizie del giorno – La Juventus si prepara a scendere in campo per la gara di Champions League contro lo Young Boys, i bianconeri sono reduci dal successo in campionato contro l’Inter ed adesso hanno intenzione di festeggiare il primo posto del girone. Le ultime ore sono state di grande paura per un incidente stradale in cui sono stati coinvolti tre calciatori della Primavera bianconera, a bordo di una Mercedes uscita con il ...

Mondo del Calcio in lutto : è morto Gigi Radice : lutto nel Mondo del calcio, è morto Gigi Radice dopo una lunga malattia. E’ stato l’allenatore dell’ultimo scudetto del Torino, l’unico del dopo Superga nel 1976 ed aveva 83 anni. Può essere considerato uno degli allenatori più innovativi, ha guidato anche Inter, Milan, Bologna, Roma e Fiorentina. La carriera da calciatore ha portato tante gioie con la maglia del Milan, con cui vinse tre scudetti e la Coppa Campioni ...