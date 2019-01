Angela sta meglio | la gamba è salva

Angela sta meglio : Sta meglio Angela Grignano , la giovane trapanese rimasta ferita nell' esplosione avvenuta ieri in una panetteria a Parigi , ma dovrà essere sottoposta a un nuovo intervento chirurgico. A quanto ...

Esplosione a Parigi - il fratello della giovane italiana ferita : “ Angela sta meglio - ma rischia l’amputazione della gamba” : “Per la mano i medici sono riusciti a salvare tutto, per la gamba la cosa è più complessa“. Lo scrive don Giuseppe Grignano, fratello di Angela, la giovane originaria di Trapani rimasta ferita nell’ Esplosione avvenuta ieri mattina a Parigi . Il fratello – che è parroco a Castellammare del Golfo – sta informando i fedeli della sua parrocchia e della comunità di Xitta (frazione originaria della famiglia Grignano) sulle ...

Angela - la ragazza di Trapani ferita a Parigi. Operata alla gamba - sta meglio : Angela , dopo aver concluso gli studi alla Sapienza di Roma, si era tras ferita a Parigi per cercare spazi nel mondo dell'arte e dello spettacolo. Angela aveva trovato lavoro in un hotel Ibis, e ieri, ...

Papà di Angela : “Medici dicono che sta meglio”. Gli amici : “Non ti arrendere” : Nel tardo pomeriggio e' il padre di Angela a dare una notizia rassicurante: "I medici mi dicono che sta meglio", spiega Vincenzo Grignano, sottolineando che dopo ore la ragazza era ancora in sala operatoria nell'ospedale Lariboisiere dove e' stata condotta dopo la terribile esplosione avvenuta a Parigi nella zona dell'Opera, a causa di una fuga di gas. La giovane, 24 anni, di Trapani, si trova nella capitale francese soltanto da un mese e mezzo. ...

Operata Angela - ferita nell’esplosione di Parigi Il padre : «Sta meglio» : La 24enne rimasta ferita nell’esplosione a Parigi era originaria di Trapani ed era nel capoluogo francese da un mese e mezzo. In un post su Facebook aveva scritto che era partita per mettesi «in gioco dopo tanti sacrifici»

Operata Angela - ferita nell’esplosione di Parigi. Il padre : «Sta meglio» | Foto : La 24enne rimasta ferita nell’esplosione a Parigi era originaria di Trapani ed era nel capoluogo francese da un mese e mezzo. In un post su Facebook aveva scritto che era partita per mettesi «in gioco dopo tanti sacrifici»

Il papà di Angela rassicura : “Medici dicono che sta meglio”. Feriti altri due italiani : Nel tardo pomeriggio e' il padre di Angela a dare una notizia rassicura nte: "I medici mi dicono che sta meglio", spiega Vincenzo Grignano, sottolineando che dopo ore la ragazza era ancora in sala operatoria nell'ospedale Lariboisiere dove e' stata condotta dopo la terribile esplosione avvenuta a Parigi nella zona dell'Opera, a causa di una fuga di gas. La giovane, 24 anni, di Trapani, si trova nella capitale francese soltanto da un mese e mezzo. ...

"Ora Angela sta meglio". Chi è la ragazza italiana ferita a Parigi : Ventiquattro anni, siciliana di Trapani, emigrata a Parigi per trovare la sua strada. Angela Grignano , la ragazza italiana rimasta ferita in seguito a un' esplosione in una panetteria , si era ...