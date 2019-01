Amadeus a Domenica In Venier | “Quello che tocca lui diventa oro”

lanostratv

(Di domenica 13 gennaio 2019)In:si racconta e lancia la nuova edizione di Ora o mai più “Tutto quello cheoro, perchè i suoi programmi vanno alle stelle”: con queste parole oggi aIn Maraha presentato, che si è raccontato a 360 gradi rilasciando una lunga intervista. Il conduttore di Soliti Ignoti ha parlato, ovviamente, della seconda edizione di Ora o mai più, che partirà sabato prossimo. A tal proposito ha affermato che saranno in tutto 6 puntate, 3 delle quali andranno in onda prima e 3 dopo il Festival di Sanremo. Dopo alcune anticipazioni su Ora o mai più 2019, aInha parlato del suo passato.e Giovanna Civitillo aIn. Lei: “Mi guarda ancora come 16 anni fa” Mi sono diplomato geometra per fare un favore ai miei genitoriha affermato scherzosamente, prima di svelare di essere molto grato a ...