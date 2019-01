Scontro fra Tir | due corsie chiuse per rimuovere le cassette di frutta dall' asfalto

Dagli ortodossi ucraini a papa Francesco - per le Chiese lo Scontro è fra nazionalismo e universalismo : di Riccardo Cristiano* Sabato 5 gennaio il patriarca Bartolomeo ha firmato i Tomos che riconoscono l’autocefalia alla Chiesa ortodossa in Ucraina, attirandosi le ire del patriarcato di Mosca e di tutte le Russie. A Mosca infatti ritengono che quel territorio sia canonicamente sottoposto al loro patriarcato. Ma da Costantinopoli Bartolomeo ha risposto che la Chiesa abbraccia il popolo ucraino “come vera madre” sottolineando di aver sempre agito a ...

Carige - 4 miliardi per evitare il naufragio : è Scontro : Si accende lo scontro dopo la mossa del governo per salvare la Carige. Quattro i miliardi stanziati per evitare il naufragio dell?istituto di credito genovese. Intanto emergono i dettagli del...

Gilet Gialli - continua Scontro Italia-Francia. Il movimento a Di Maio : “No a ingerenze” : La mano tesa dal vicepremier Luigi Di Maio al movimento dei Gilet Gialli non ha ricevuto l'effetto sperato: "È una proposta del tutto inattesa, se non sconveniente", ha detto Jacline Mouraud, la 'pasionaria' ex portavoce della cosiddetta ala moderata del movimento. "Non siamo lo stesso popolo, penso che quella del vostro vicepremier sia un'ingerenza negli affari interni del nostro Paese". .continua a leggere

Scontro sui gilet gialli - Di Maio attacca la Francia : Non si placa la polemica sull'appoggio di Luigi Di Maio ai gilet gialli . Dopo aver incitato il movimento di lotta francese a "non mollare", il capo politico del M5S punta il dito contro la ministra ...

Di Maio "arruola" i gilet gialli : è Scontro col governo francese : Si riaccende lo contro con Parigi. Questa volta a far infuriare il governo francese è stato Luigi Di Maio per aver inviato, al termine del "consiglio di guerra" pentastellato che ha di fatto attivato la campagna elettorale per le prossime europee, una lettera ai gilet gialli per offrir loro supporto logistico attraverso la piattaforma Rousseau e, soprattutto, un'alleanza alle urne per portare quel "cambiamento" dell'Europa promesso dai grillini ...

Una Vita - trame all'11 gennaio : Scontro tra i fratelli Alday : Lunedì 7 gennaio ha inizio una nuova settimana con la soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Una Vita' che vede al centro delle attenzioni il personaggio di Ursula. La donna continua a mettere in difficoltà la Vita delle persone attuando piani infallibili di vendetta: la Dicenta in particolare vuole fare in modo che Samuel possa venire al corrente della relazione segreta tra Diego e Blanca, così da far scoppiare una nuova lite. Le ...

Cinque bambini fra i 7 morti nello Scontro fra auto e camion in Florida : veicoli in fiamme : NEW YORK - Nuovi terribili particolari si aggiungono alla spaventosa storia dello scontro fra due camion cisterna e due automobili sull'autostrada Interstate 75 della Florida. Fra i sette morti del ...

Sei morti e 8 feriti nello Scontro fra auto e camion in Florida : veicoli in fiamme : Almeno 6 morti e 8 feriti nello scontro fra alcune auto e un camion sull'Interstate 75 nei pressi di Gainesville nella contea di Alachua in Florida. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, ora ...

Scontro fra due auto e scooter contro furgone : tre feriti : CREMONA - Ancora incidenti, oggi mercoledì 2 gennaio 2019, lungo le strade della città. Il primo si è verificato intorno alle tre del mattino in via San Quirico: si è trattato di un fuori strada e a ...

Scontro fra bob - ferita bimba di 3 anni : ANSA, - BERGAMO, 2 GEN - Una bimba di soli 3 anni è rimasta ferita in modo grave in uno Scontro tra bob sulle piste di Foppolo, in alta valle Brembana nel Bergamasco. L'infortunio è avvenuto nel ...

Le immagini dello Scontro fra due treni in Danimarca : Sei persone sono morte in un incidente ferroviario in Danimarca. Lo scontro fra due convogli è avvenuto sul ponte del Grande Belt, che collega le isole di Selandia e Fionia.

Danimarca - Scontro fra due treni su un ponte : 6 morti - : E' di almeno sei morti e sedici feriti il bilancio di in un grave incidente ferroviario in Danimarca. Un treno merci e un convoglio passeggeri si sono scontrati su un ponte che collega due isole, ha ...

Danimarca - Scontro fra treni sul ponte tra le isole : sei morti : Molte persone sono rimaste uccise in un gravissimo incidente ferroviario in Danimarca. Le fonti locali parlano di almeno sei morti. Non si hanno per ora notizie sul numero dei feriti. L'incidente...

Danimarca - Scontro fra un treno merci e un convoglio passeggeri su un ponte : 6 morti : L'incidente ferroviario sarebbe stato provocato da un telone del treno merci che ha colpito l'altro convoglio mentre passava in direzione opposta e lo ha costretto a una brusca frenata. Non è chiaro ...