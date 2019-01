Trivelle : Migliaia di 'no triv' in piazza a Licata (2) : (AdnKronos) - “Oggi il popolo siciliano torna in piazza per fermare la mano criminale di ENI. Dal momento che il progetto ha ripreso vigore ed è entrato in fase operativa, mentre ENI adduce i soliti alibi del metano non inquinante e dei posti di lavoro che mancano, mentre la Regione persevera e sgua