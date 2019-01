Inter | Mancini sempre più lontano | c' è un indizio

Mancini - parla l'agente : "A giugno Inter - Roma... o Premier" : Per età e doti tecniche, probabilmente in casa Atalanta è il giocatore con più mercato. Classe '96, difensore di professione. Segni particolari: segna. E parecchio. Quest'anno già 4 squilli in Serie A,...

Mancini - parla l'agente : "In futuro Inter - Roma... o Premier" : Per età e doti tecniche, probabilmente in casa Atalanta è il giocatore con più mercato. Classe '96, difensore di professione. Segni particolari: segna. E parecchio. Quest'anno già 4 squilli in Serie A,...

La Roma si inserisce per Mancini : tra il piano di Monchi e l'idea dell'Inter : Il dirigente spagnolo sta studiando diverse piste per il sostituto: secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , l'obiettivo numero uno di Monchi è Gianluca Mancini , 22enne difensore dell' ...

Atalanta - Mancini difensore goleador. E occhio all'Inter... : Quante volte avete notato Toloi là davanti, in pratica da vero esterno offensivo, per poi ritrovarlo dietro, nella sua 'zolla' di terzo di destra pronto a difendere? Di certo, tante. E i suoi 10,220 ...

Mancini : 'Icardi e Ronaldo decideranno Juventus-Inter' : TORINO - ' Sarà una bella partita, sono due grandi squadre piene di grandi giocatori. Ronaldo e Icardi sono quelli che possono risolverla e probabilmente sarà così '. Il ct azzurro Roberto Mancini si ...

A tutto Mancini : lo scontro Juve-Inter - il Pallone d’Oro a Modric e l’esplosione di Zaniolo : Roberto Mancini ha parlato di alcuni degli argomenti più caldi del momento, dal Pallone d’oro all’esplosione di Zaniolo con la Roma “Zaniolo sta facendo ottime prestazioni, nonostante sia giovanissimo. Ha fisicità e qualità tecniche, può diventare un grandissimo centrocampista“. Lo dice il ct azzurro Roberto Mancini parlando ai microfoni di Sky del giovane giocatore della Roma che ha fatto debuttare in Nazionale ...

Roma-Inter - Mancini sul rigore di Zaniolo : “andava usato il Var per non creare polemiche” : Roberto Mancini ha parlato del tanto discusso rigore non assegnato alla Roma per atterramento di Zaniolo in area interista “Ero contrario al Var, però ora posso dire che aiuta gli arbitri ed essendoci va usato quasi sempre perché comunque ieri ho visto la Roma, il momento del rigore su Zaniolo: l’arbitro poteva avere difficoltà a vedere perché aveva davanti due giocatori. Penso che il Var vada usato per avere meno problemi e ...

Italia-Portogallo diretta live 0-0 - si va all’Intervallo : bene la squadra di Mancini [FOTO e VIDEO] : 1/21 AFP/LaPresse ...

Inter - il mercato in difesa : pressing su Andersen e Mancini : MILANO - Joachim Andersen è la prima opzione per rinforzare nel 2019 la difesa e con la Sampdoria ci sono già stati più contatti per approfondire la trattativa. Il centrale danese, però, non è l'unica ...

Calciomercato Inter - Mancini obiettivo alla portata : Parliamo di Gianluca Mancini , che con l' Atalanta ha contribuito a mettere al tappeto l' Inter - suo il gol, di testa, del 2-1 orobico - e che, stando a 'La Gazzetta dello Sport', ieri ha davvero ...

Atalanta-Inter 4-1 - Serie A : tracollo dei nerazzurri contro la Dea. Hateboer e Mancini decisivi - non basta Icardi : Clamoroso tonfo dell’Inter nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci da sette vittorie consecutive in campionato, sono crollati per 4-1 sul campo dell’Atalanta che ha giocato una partita perfetta e ha sorpreso i rivali di fronte al proprio pubblico. I ragazzi di Luciano Spalletti sprecano l’occasione per agganciare il Napoli al secondo posto, a solo tre lunghezze dalla Juventus, mentre gli ...

