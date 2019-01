Forte esplosione in una panetteria del centro di Parigi | feriti

huffingtonpost

: #UltimOra #Parigi, forte esplosione in zona #Opera, palazzo in fiamme, parecchi feriti #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra #Parigi, forte esplosione in zona #Opera, palazzo in fiamme, parecchi feriti #canale50 - TgLa7 : #Francia: forte esplosione nell'arrondissement 9 a Parigi - SkyTG24 : Parigi, forte esplosione nella zona dell'Opera. Ci sono feriti -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Una fortissimaha scosso al'intero quartiere dell'Opera. Sembra sia avvenuta in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. Un palazzo è in fiamme, parecchi iLa Prefettura diha reso noto che "un incendio in un negozio, seguito da una" si è prodotto nella rue de Trevise. In un tweet, la prefettura invita ad "evitare il settore e lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso".