Ecco la trappola di quota 100

Il cane è intrappolato nello stagno ghiacciato - il pompiere si getta in acqua per salvarlo. Ecco come va a finire : I vigili del fuoco della Norton Fire Division, nell’Ohio, hanno ricevuto una chiamata di un cane intrappolato in uno stagno ghiacciato da parte dei proprietari, che hanno tentato di salvarlo, senza fortuna. Il pompiere Dwayne Marty ha indossato una tuta speciale per poter entrare nell’acqua e salvare il cane: “Ogni volta che si ha a che fare con temperature così basse, la situazione può precipitare da un momento ...