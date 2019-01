Conosce un uomo su Facebook e lo sposa 10 mesi dopo. Poi scopre che è milionario : Van Anh ha intrapreso la sua carriera lavorativa subito dopo essersi laureata all'Università di Scienza e Tecnologia di Hanoi nel 2015. Nonostante il suo relativo successo sul lavoro, sentiva che ...

Usa - ragazza Conosce un uomo su internet e muore cadendo dalla moto dopo l'appuntamento : Alla fine della scorsa settimana si è consumata una vera e propria tragedia in Florida, a Pompano Beach, West Palm Beach, lungo l'Interstate 95. Jennifer St. Clair, 33enne originaria di Fort Lauderdale, è deceduta dopo essere caduta da una moto, alla cui guida probabilmente c'era un uomo che aveva conosciuto su internet. I due avevano deciso di incontrarsi ma, al termine della serata, qualcosa non è andato per il verso giusto: la ragazza è ...

Harvey Milk - l’uomo che ha fatto Conoscere i diritti gay agli Stati Uniti : Harvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey MilkHarvey Milk«Mi chiamo Harvey Milk e sono qui per reclutarvi tutti!». Era il grido di battaglia, megafono alla mano dell’uomo che per primo, omosessuale dichiarato, è stato eletto a una carica pubblica in una grande città negli Stati Uniti. Nel 1977 è diventato supervisor, consigliere comunale, a San Francisco. Il mandato finì il 27 ...