Calciomercato West Ham: Arnautovic in Cina?

(Di sabato 12 gennaio 2019)Ham,/ Dopo la vittoria degli Hammers con l’Arsenal nel derby londinese, Manuel Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky Sports sui possibili movimenti di mercato del club. In particolare ha fatto riferimento sulle voci insistenti che riguardano Marko, corteggiato dai cinesi del Beijing Guoan. L’allenatore cileno non è sicuro che l’attaccante l’austriaco possa restare a Londra, dopo aver ricevuto in settimana una proposta di 40 milioni di euro dal club cinese. “Il club deve prendere la decisione migliore per sé e per il giocatore. Alleno da trent’anni e sono tranquillo, ma non sono sicuro che rimarrà al 100%”.Ham:in? La Notizia Sportiva - Il web magazine sportivo.