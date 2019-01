Strage bus Avellino | Autostrade assolta I familiari delle vittime | Non è

Strage bus Avellino - assolto ad di Autostrade Castellucci : Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato assolto nel processo per il bus caduto nella scarpata della A16 vicino ad Avellino. Per lui l'accusa...

Strage del bus - la sentenza : assolto ad autostrade Castellucci. Le urla in aula dei parenti delle vittime : «Venduti!» : sentenza di primo grado del processo sulla Strage del bus che, il 28 luglio 2013, precipitò dal viadotto Acqualonga della A16 Napoli-Canosa all'altezza del comune di Monteforte Irpino, in...

Strage del bus sul viadotto dell'A16 - oggi la sentenza : Napoli , 11 gen., askanews, - E' prevista per oggi la sentenza di primo grado sulla Strage del pullman che, il 28 luglio del 2013, precipitò dal viadotto 'Acqualonga' dell'A16 Napoli-Canosa, tra Nola ...

Casteldaccia - la casa della Strage doveva essere demolita nel 2011. I sindaci sapevano della villa abusiva : Il Milicia, incolpevole causa delle morti, che nelle ore dopo la tragedia sembrava quasi un vero fiume è tornato ad essere un rigagnolo che si allarga e si restringe fra qualche pozza più profonda e ...

Casteldaccia - Strage con responsabilità ben chiare : La piaga dell'abusivismo e troppi occhi chiusi : Doveva essere abbattuta da 10 anni la villetta ma un ricorso aveva congelato tutto. 'Nessuno ci ha mai comunicato l'esito di quel ricorso', spiega oggi il sindaco. Aperto fascicolo per disastro ...

Strage per maltempo in Sicilia - 12 morti. Polemiche su abusivismo : Roma,, askanews, - È Strage per il maltempo in Sicilia, almeno 12 i morti. Due famiglie distrutte a Casteldaccia, nel palermitano, dove un fiume in piena ha travolto una villetta uccidendo 9 persone, ...

Strage in Sicilia - la famiglia uccisa dal fiume (e dall’abusivismo) : 12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismo12 morti in Sicilia, maltempo e abusivismoLa violenza della pioggia e ...

La Strage in Sicilia causata dal maltempo - e da una casa abusiva che doveva essere demolita : Quella villa che si è trasformata in una trappola mortale per nove persone, travolte a Casteldaccia, in provincia di Palermo, dal fiume Milicia, era abusiva e doveva essere demolita. È uno degli aspetti che più turbano di questa vicenda tragica. Tra le province di Palermo e Agrigento sono state 12 le vittime: 9 a Casteldaccia, una a Vicari, una coppia proveniente dalla Germania a Cammarata (Agrigento), mentre si cerca ancora ...