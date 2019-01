: Spionaggio,un arresto in Huawei Polonia - NotizieIN : Spionaggio,un arresto in Huawei Polonia - TelevideoRai101 : Spionaggio,un arresto in Huawei Polonia - notiveri : Un cittadino cinese dipendente di Huawei è stato arrestato in Polonia: Un cittadino cinese dipendente di Huawei è s… -

Un dipendente del colosso cinese delle telecomunicazioni,, è stato arrestato inperché sospettato di. Insieme all'uomo, capo del reparto vendite del gruppo, fermato anche un cittadino polacco. Perquisiti gli ufficie la casa del dipendente, di nazionalità cinese. Si è scoperto che ha studiato in una delle maggiori scuole di intelligence in Cina e ha lavorato al consolato a Danzica. I due si sono dichiarati non colpevoli, mentre Pechino ha espresso preoccupazione per l'.(Di venerdì 11 gennaio 2019)