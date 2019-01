Matteo Salvini | Lega pronta al referendum sulla Tav | così potrà mandare a casa Luigi Di

Terroni - in Italia comandano loro : per questo sono tutti contro Matteo Salvini : Mentre vengono intavolati e consumati dibattiti perditempo in cui dotti opinionisti sentenziano che questo governo è a trazione leghista, per poi essere contraddetti da altri colleghi i quali sostengono che a tracciare le linee-guida dell' esecutivo siano i cinquestelle, un dato emerge incontroverti

Matteo Salvini ricorda Fabrizio De Andrè con “Il Pescatore” ma gli utenti social lo attaccano : “Lui ti avrebbe schifato” : Vent’anni dopo la morte di Fabrizio De André, l’11 gennaio 1999, colleghi e fan ricordano l’artista genovese in tv e sui social. Alla lista si è aggiunto anche Matteo Salvini, il vicepremier ha postato una foto di Faber accompagnata da una frase della canzone “Il pescatore“: ” All’ombra dell’ultimo sole si era assopito un pescatore…Ciao Fabrizio, grazie poeta!”. Un ricordo che ha ...

Enrico Mentana - bomba su Matteo Salvini : "Ecco quanto dura il governo" : Quale futuro, per il governo gialloverde che mai come oggi appare dilaniato da contrasti, attriti e differenze di vedute? Enrico Mentana, ospite a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, prevede un futuro assai lungo. Il direttore del TgLa7, in premessa, sottolinea come il voto in Abruzzo, Sardegna

Cannabis - Matteo Salvini stronca la proposta del M5s di legalizzarla : “Non passerà mai” : La proposta di legge del M5s per legalizzare la coltivazione domestica della Cannabis "non passerà mai": parola del ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. Il tema "non è nel contratto di governo" e il provvedimento non verrà approvato. La proposta era stata presentata dal senatore del M5s Matteo Mantero.Continua a leggere

Claudio Baglioni e Matteo Salvini - se i cantanti fanno e i ministri cantano : Baglioni eroe degli anti-sovranisti? Esagerazione. Alla fine, tuttavia, per doveroso senso delle proporzioni politiche, c'è solo da sperare che l'opposizione al Governo gialloverde non scelga di riunirsi sotto l'insegna della "Lampada Osram", titolo di una proverbiale canzone proprio di Baglioni, ma anche punto di ritrovo per i ragazzi alla fine degli anni '70, l'insegna omonima, ormai rimossa - sia detto per i non romani - si trovava ...

Cannabis - Matteo Salvini stoppa il ddl M5s : "Non passerà mai" : Matteo Salvini stoppa il ddl del M5s sulla Cannabis. "Non passerà mai e non è nel Contratto di governo", ha detto il ministro dell'Interno, a margine dell'inaugurazione della sede dell'Ugl a Milano, rispondendo a una domanda sulla proposta di legge del senatore pentastellato Matteo Mantero.Il ddl, presentato lo scorso 9 gennaio, consentirebbe "a determinate condizioni, la coltivazione della Cannabis, in forma individuale (fino a 3 ...

Pomeriggio 5 - Francesca Cipriani e la sconcertante rivelazione su Matteo Salvini : "Quando gli scrivo..." : Francesca Cipriani è una donna ferita. Da mesi ci prova con Walter Nudo, ma lui nemmeno le risponde picche. Non risponde proprio. Così a Pomeriggio 5 lei non è riuscita a trattenere la rabbia che cova da tempo. "Ci sono tantissime persone impegnate, umili nella vita, che hanno dei ruoli sociali impe

Pomeriggio Cinque - Francesca Cipriani infuriata con Walter Nudo : «Matteo Salvini risponde ai miei messaggi e lui no» : Pomeriggio Cinque: Barbara D'Urso e Francesca Cipriani Matteo Salvini risponde ai messaggi di Francesca Cipriani. O per lo meno, così asserisce la giunonica prezzemolina. Ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda ieri, la Cipriani ha dato inizio ad un’invettiva contro l’assente Walter Nudo, vincitore di Grande Fratello Vip 3, e nel bel mezzo del discorso ha scomodato persino il Vice ...

Matteo Salvini torna sul “caso” del compenso di Fabio Fazio : “Guadagna in un mese quanto io in un anno. Ma non farei cambio con lui. Mi è pure simpatico” : “Senza alcuna invidia o gelosia ho fatto due conti a spanne: Fabio Fazio guadagna in un mese quanto il ministro dell’Interno guadagna forse in un anno. Un mese per andare a fare lo show in tv, un anno per fare il ministro che si occupa della sicurezza di 60 milioni di persone”. A parlare così è Matteo Salvini che durante una diretta Facebook torna sul “caso” del compenso di Fabio Fazio. “Stanotte ho dormito ...

Marco Travaglio - il delirio grillino : "Perché Matteo Salvini deve ringraziare Giuseppe Conte" : Leggere gli editoriali di Marco Travaglio è un'attività davvero spassosa. Già, perché il direttore del Fatto Quotidiano, il capo-ultrà grillino, non sa più cosa inventarsi pur di difendere il suo partito di riferimento, quello guidato da Luigi Di Maio. E il direttore non delude le aspettative nemmen

Matteo Renzi difende Claudio Baglioni : “Salvini ha scatenato l’inferno - si è montato la testa” : Matteo Renzi difende Claudio Baglioni dai tweet di Salvini. Il direttore artistico del Festival di Sanremo ha esposto le sue opinioni sulla questione migranti e si è detto favorevole allo sbarco di 49 persone in Italia, in mare in attesa del lasciapassare ufficiale, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival della Canzone Italiana. Claudio Baglioni ha ricordato il suo impegno volto all'accoglienza, l'associazione O'scià e ...

Sondaggio : la zampata di Silvio Berlusconi : sale Forza Italia - cosa significa per Matteo Salvini : Cambia il vento, almeno nei sondaggi. Per la prima volta da mesi a questa parte, complici la manovra e il salvataggio di Banca Carige, la Lega di Matteo Salviniperde qualcosa: resta sempre a cifre vertiginose, ma si registra l’inversione di tendenza (al contrario, il M5s perde consenso nei fatti dal giorno successivo alle elezioni politiche di marzo 2018). Ma il vento cambia anche per Forza Italia, almeno secondo quanto messo nero su ...

La pasta del Capitano : perché Matteo Salvini ci infesta di foto di lui che mangia : Feltrinelli,, compilato dal Lévi-Strauss dell'antropologia politica italiana, Filippo Ceccarelli: democristiani in osteria, Montanelli che iconizza Fanfani mentre rumina una banana, Craxi in ...