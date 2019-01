“Leaving Neverland” Michael Jackson e le accuse di molestie sessuali nel docufilm di Dan Reed

domanipress

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Il 25 gennaio al Sundance Film Festival verrà proiettatolo scioccante documentario di Dan Reed circa i presunti abusicompiuti dal Re del Pop,, ai danni di due ragazzini. Secondo la sinossi ufficiale del film, il cantante all’apice della sua carriera, avrebbe intrattenuto rapporti di lunga data con due ragazzini di 7 e 10 anni.Oggi Wade Robson e James Safechuck hanno trent’anni ed entrambi sostengono di essere stati vittime die di continuare a pagarne le conseguenze. Il documentario della durata complessiva di 233 minuti verrà suddiviso in due parti e trasmesso in primavera da HBO e Channel4. “Come una delle icone più famose al mondo,rappresenta molte cose per molte persone: una popstar, un uomo, un idolo amato. Quando emersero le primedi abusinel 1993 molti trovarono difficile ...