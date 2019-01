Ghosn | nuova incriminazione

Nissan - nuova incriminazione per Ghosn : 7.38 Abuso di fiducia aggravata e comunicazioni inesatte sulla propria retribuzione:è la nuova accusa formalizzata da un pubblico ministero di Tokyo per l'ex presidente del gruppo Nissan-RenaultMitsubishi Motors, Carlos Ghosn. L'ex tycoon 64enne, detenuto dal 19 novembre scorso, resta dunque in carcere. E' sospettato di aver scaricato sulla società un trasferimento di circa 15 milioni di dollari effettuato su una succursale in Arabia Saudita, ...