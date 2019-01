Genoa-Milan | il Comune chiede di spostare il match nuovamente alle 21

Genoa-Milan alle 15 - Roberto Cassinelli : “decisione pericolosa…” : “La scelta di giocare Genoa-Milan lunedi’ pomeriggio alle 15 e’ pericolosa prima che folle. Il ministro Salvini spinge per evitare la gara in notturna perche’ definita ‘a rischio’ tra le tifoserie, poi acconsente nel disputarla in un orario di lavoro con lo stadio di fronte a una scuola. Senza calcolare il disagio per il vicino casello autostradale di Genova Est in un giorno feriale. Una soluzione senza ...

Cassinelli : Genoa-Milan alle 15 pericoloso - Salvini ci ripensi : Roma – “La scelta di giocare Genoa-Milan lunedi’ pomeriggio alle 15 e’ pericolosa prima che folle. Il ministro Salvini spinge per evitare la gara in notturna perche’ definita ‘a rischio’ tra le tifoserie, poi acconsente nel disputarla in un orario di lavoro con lo stadio di fronte a una scuola. Senza calcolare il disagio per il vicino casello autostradale di Genova Est in un giorno ...

Serie A - Genoa-Milan anticipata : ecco quando si disputerà il match : Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Lega Serie A ha annunciato il cambio di orario per Genoa-Milan. Stando alle nuove disposizioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del ministero dell’Interno, il match tra liguri e rossoneri sarà disputato lunedì 21 gennaio alle ore 15 e non invece alle 21, come era originariamente previsto. La partita contro il Grifone sarà la prima del nuovo anno e del ...

Serie A - variazione orario di Genoa-Milan e Juve-Chievo : tifosi furiosi : Sono state comunicate le variazioni valida per la prossima giornata del campionato di Serie A, tifosi genoani infuriati per la decisione della Lega calcio di anticipare alle 15 la sfida contro il Milan, inizialmente prevista per le 21 di lunedì 21 gennaio. “Così non si vuole far andare la gente allo stadio”. Molti scrivono chiaramente di voler “boicottare in ogni caso la partita” e invitano a non recarsi al ...

Genoa-Milan sarà lunedì 21 alle 15 : Genova - Su disposizione dell'Osservatorio sulle manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, la partita Genoa-Milan , valida per la 20/a giornata del campionato di serie A si disputi alle ore ...

Genoa-Milan anticipata alle 15 del 21 gennaio : cambia anche Juve-Chievo : GENOA MILAN anticipata – Su disposizione dell’Osservatorio sulle manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, la partita Genoa-Milan, valida per la ventesima giornata del campionato di serie A si disputerà alle ore 15 del 21 gennaio prossimo, anziché alle 21.00. ->Leggi anche Serie A, Salvini: “I teppisti sono seimila, restituiamo il calcio ai tifosi” Genoa Milan anticipata, l’auspicio […] L'articolo ...

Serie A Genoa-Milan anticipata alle 15 del 21/1 : ROMA - Su disposizione dell'Osservatorio sulle manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, la partita Genoa - Milan , valida per la 20/a giornata del campionato di Serie A si disputi alle ore ...

Serie A - Genoa-Milan anticipata alle 15 dI lunedì 21 gennaio. Inter - aperta la curva 'chiusa' ai bambini : Su disposizione dell'Osservatorio sulle manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, la partita Genoa-Mila n, valida per la 20/a giornata del campionato di Serie A si disputi alle ore 15 del 21 ...

Cambio di orari per Genoa-Milan e Juve-Chievo - : Cambiano gli orari di Genoa-Milan e Juventus-Chievo, gare valide per la prima giornata di ritorno della massima serie in programma lunedì 21 gennaio per consentire a rossoneri e bianconeri di avere un ...

Serie A - cambiano gli orari di Juve-Chievo e Genoa-Milan : Su disposizione dell'Osservatorio sulle manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, la partita Genoa-Milan, valida per la 20/a giornata del campionato di Serie A si disputerà alle ore 15.00 di ...

Serie A - Genoa-Milan anticipata alle 15 dI lunedì 21 gennaio : Su disposizione dell'Osservatorio sulle manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, la partita Genoa-Mila n, valida per la 20/a giornata del campionato di Serie A si disputi alle ore 15 del 21 ...

Serie A - modificato l’orario di Genoa-Milan : si gioca nel pomeriggio : L'incontro è stato spostato alle 15 di lunedì 21 gennaio per questioni di ordine pubblico. Varia anche l'orario di Juventus-Chievo. L'articolo Serie A, modificato l’orario di Genoa-Milan: si gioca nel pomeriggio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Genoa-Milan di lunedì alle 15 : tifosi furiosi e problema irrisolto - decisione che lascia perplessi : Genoa-Milan va verso lo spostamento dalla sera di lunedì 21 al pomeriggio alle ore 15, quando buona parte dei lavoratori sarà in ufficio… Genoa-Milan va verso lo spostamento. La gara ritenuta ‘a rischio’ verrà spostata a lunedì 21 alle ore 15 anzichè in orario serale come da programma, come se spostare l’incontro al pomeriggio risolvesse i problemi del nostro calcio. “Sento parlare di partite di giorno per ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : “la verità su Piatek-Milan e l’affare Kouame col Napoli” : Calciomercato Genoa, Piatek e Kouame sono i due calciatori dei quali si sta parlando maggiormente in queste ore per quanto concerne il club genovese Calciomercato Genoa – Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato di Calciomercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Diversi gli argomenti d’attualità in casa Genoana, su tutti il futuro di Kouame e le eventuali contropartite per l’attaccante: “Stiamo parlando, ...