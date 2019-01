Fabrizio Corona | manette in vendita col suo marchio | ' Facile dare la libertà per scontata'

Fabrizio Corona mette in vendita le manette con il suo marchio : Non finisce mai di stupire Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, a lungo marito di Nina Moric e poi compagno di Belen Rodriguez, ha messo in vendita delle manette con il suo marchio Adalet.Sembra incredibile come l'owner di King, il magazine che ha appena lanciato, riesca a tramutare in business qualsiasi cosa gli sia capitata, dal momento che le manette altro non sono che un richiamo all'esperienza carceraria che lo ha visto come ...

Stefano De Martino : "Non sono tornato con Belen. Con Fabrizio Corona ho un buon rapporto" : Intervistato da Fanpage.it, il ballerino napoletano Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez, ha smentito al magazine online le voci che lo volevano in un ritorno di fiamma con la showgirl argentina: No, non sono tornato con Belén. Non siamo tornati insieme ma siamo comunque una bella famiglia. È importante trasmettere ai figli un’unione familiare che va al di là del rapporto tra uomo e donna che può cambiare negli anni. Se ho ...

Fabrizio Corona e le altre star avvistate a Pitti Uomo : Quello che tutti sanno è che Pitti vuol dire, in buonissima sostanza, moda. Moda maschile, per l’esattezza. E anche mercoledì, seconda giornata dell’edizione numero 95 della manifestazione fiorentina, se ne è avuta abbondante e piacevole riprova. LEGGI ANCHEPitti Uomo 95, il meglio della prima giornata Ha conquistato le centinaia di addetti ai lavori (ma anche la gente per così dire comune, invitata ad assistere allo show, per un ...

Belen Rodriguez - i suoi ex Fabrizio Corona e Andrea Iannone si sono incontrati a Capodanno (Video) : La notte di Capodanno, ormai, è già un ricordo ma il settimanale Spy ha aggiunto dettagli succosi per quanto concerne l'ultima notte dell'anno vissuta da Belen Rodriguez e da due dei suoi ex più famosi, Fabrizio Corona e Andrea Iannone.Per Belen Rodriguez, non si è trattato di un Natale semplice. La conduttrice e showgirl argentina, infatti, ha vissuto delle festività particolarmente complicate a causa dell'episodio che ha visto ...

Fabrizio Corona e Andrea Iannone - Capodanno insieme ma senza Belen dopo un ‘Natale non bello’ : Metti una sera, in un locale, Fabrizio Corona e Andrea Iannone si incontrano e passano diverso tempo a parlare fitto fitto tra di loro (di cosa non si sa ma, conoscendoli, c’è un aspetto in particolare delle loro vite che hanno in comune). No, non è una riunione degli ex di Belén Rodríguez in stile Alcolisti Anonimi, appunto, ma quanto è accaduto veramente il giorno di Capodanno, quando l’ex fotografo dei vip e il pilota di MotoGP si ...

Fabrizio Corona stravolge il look : la foto dei capelli a zero scatena le polemiche : Fabrizio Corona ha deciso di salutare l'anno vecchio con una foto decisamente sopra le righe, e ha voluto dare il benvenuto al nuovo rompendo definitivamente con il passato, optando per un cambio look inaspettato: capelli a zero e schiena super tatuata. L'ex "re dei paparazzi" ha pubblicato uno scatto su Instagram del suo nuovo aspetto, e fin da subito non sono mancate le polemiche....Continua a leggere

Fabrizio Corona - la foto senza mutande che fa imbestialire i fan : stavolta ha perso la testa : L'augurio per il 2019 di Fabrizio Corona è stato come al solito la scintilla per scatenare ferocissime polemiche tra i suoi fan. L'ex paparazzo si è mostrato seduto sul letto con addosso solo un maglioncino azzurro e ovviamente senza mutande: "Mi ero dimenticato di dirvi una cosa - ha scritto su Ins

Fabrizio Corona e Andrea Iannone insieme a Capodanno durante la stessa serata : Per mesi Fabrizio Corona ha 'preso in giro' pubblicamente Andrea Iannone: sono tante le frecciatine che l'ex re dei paparazzi ha lanciato al pilota, accusandolo di aver fatto ricorso alla chirurgia per assomigliarli. Giovedì 3 gennaio, un'anteprima del settimanale Spy in uscita tra 24 ore ha lanciato un gossip che sembra confermare la sintonia ritrovata tra i due ex di Belen Rodriguez. L'imprenditore e il motociclista, infatti, sono stati ...

Fabrizio Corona e Andrea Iannone hanno fatto pace? Il video insieme : Andrea Iannone ha perdonato Fabrizio Corona? IL video Cosa sta accadendo tra Fabrizio Corona e Andrea Iannone? Gli ex fidanzati di Belen Rodriguez sono stati paparazzati da Spy durante la notte di Capodanno, intorno alle 2:00 presso il ristorante La Bullona. L’incontro tra Corona e Iannone è stato ripreso anche dalle telecamere del giornale di Alfonso Signorini, e un’ora fa è stato reso pubblico sui social. Nella didascalia del ...

Fabrizio Corona - cambio look dopo Capodanno : le foto : Il 2018 è stato un anno importante per Fabrizio Corona. “Il mio primo anno da detenuto in libertà“, lo ha definito su Instagram. L’ex re dei paparazzi si appresta ad affrontare il 2019 con il suo solito spirito combattivo. Ora però alle porte ci sono altri dodici mesi in cui tuffarsi e come si suol dire, ‘anno nuovo, vita nuova’. Nel suo caso anche look nuovo, visto che per il 2019 Fabrizio ha deciso di dare un ‘taglio’ al passato e presentarsi ...

