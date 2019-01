Statali e quota 100 | prestito per il Tfr | oneri a carico dello Stato

Pensione anticipata quota 100 : finestre di uscita ad aprile e luglio per privati e Statali : La Pensione anticipata a quota 100 partirà il prossimo 1° aprile: lo conferma l'ultima bozza del decreto attuativo della misura che cambierà le pensioni nel 2019. Oltre alla quota 100, la bozza conferma le uscite con opzione donna e le pensioni a partire dai 63 anni con l'anticipo pensionistico (Ape social). La bozza del decreto sul Reddito di cittadinanza e sulle pensioni conferma, dunque, i requisiti di uscita per la quota 100: si parte dai 62 ...

Pensioni : Quota 100 - gli Statali potrebbero dover chiedere un prestito per il tfs : Il decreto legge sulla Quota 100 è ormai pronto e si attende soltanto il varo da parte del Consiglio dei Ministri che potrebbe avvenire entro la prossima settimana. Intanto, ci si focalizza su alcuni effetti derivanti dalla misura tanto attesa dagli italiani che prenderà piede a partire dal prossimo aprile 2019. Si tratta della Quota 100 che, stando a quanto riportato da "Libero Quotidiano"; potrebbe rivelarsi una beffa per i dipendenti statali ...

Quota 100 - "fino a 8 anni per Tfr Statali" : Per alcuni dei 140mila dipendenti pubblici che potrebbero accedere a Quota 100 "c'è il rischio concreto che aspettino anche fino a 8 anni per avere la liquidazione". E' una nota della Fp Cgil a ...

Manovra - Fp Cgil : Con 'quota 100' Tfr anche dopo 8 anni per Statali-2-

Statali e quota 100 - il prestito per la buonuscita sarà a carico dei pensionandi : Tale accordo quadro su quota 100 dovrebbe ricalcare i due analoghi accordi stipulati tra Abi, Ania, Ministero dell'Economia e ministero del Lavoro per l'anticipo pensionistico.

Quota 100 - Tfr posticipato per gli Statali : Si è aperto un nuovo fronte sulle pensioni. Per i dipendenti pubblici che scelgono l’uscita anticipata con Quota 100 è previsto infatti che la buonuscita venga pagata anni dopo, cioè quando il lavoratore raggiunge i requisiti della legge Fornero e compie cioè 67 anni. Per i dipendenti - 140 mila quelli interessati nel 2019 - c’è dunque il rischio d...

Statali - tempi stretti per usare Quota 100 : domande a gennaio : Rischia di diventare una corsa contro il tempo quella dei dipendenti Statali che decideranno di utilizzare lo 'scivolo' di Quota 100 per anticipare la pensione. Chi ha maturato o maturerà i 62 anni di ...

Pensioni - quota 100 con beffa per i dipendenti Statali : fino a 8 anni per ricevere la buonuscita : Un dipendente statale che decide di beneficiare della quota 100 per anticipare la pensione rischia di dover aspettare fino a otto anni per ricevere la buonuscita, con un rinvio di cinque anni sulla liquidazione, previsto dal decreto che stabilirà le regole per l'avvio del superamento della legge Fornero.Continua a leggere

Statali e Quota 100 - la buonuscita sarà congelata fino a otto anni : Per gli Statali che lasceranno in anticipo il lavoro utilizzando lo scivolo di Quota 100, la buonuscita verrà pagata soltanto al momento in cui matureranno i requisiti previsti dalla legge...

Statali e Quota 100 - la buonuscita sarà congelata fino a otto anni : ... previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Quota 100 - agli Statali liquidazione pagata solo a 65 anni d’età : Una volta approvata definitivamente sul filo di lana la manovra da parte del Parlamento, il decreto legge per dare attuazione al pacchetto su Quota 100 sarà immediatamente collocato dal Governo in rampa di lancio insieme a quello sul reddito di cittadinanza...