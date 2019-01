Pfas | Costa | “E’ una questione prioritaria | pronte le linee guida”

meteoweb.eu

: #Mamme no #pfas oggi a Roma alla #Camera con il ministro dell'#Ambiente Sergio Costa. Hanno chiesto tempi certi per… - TgrVeneto : #Mamme no #pfas oggi a Roma alla #Camera con il ministro dell'#Ambiente Sergio Costa. Hanno chiesto tempi certi per… - CorriereAlpi : Costa: Pfas questione prioritaria. Ci iscriveremo a passivo Miteni - PCagnan : Il ministro Costa: Pfas questione prioritaria. Ci iscriveremo a passivo Miteni -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) “Sono venuto a incontrarvi per la seconda volta in pochi mesi non solo per testimoniare la vicinanza e la sensibilità del governo al vostro dramma ma anche per portarvi azioni concrete”: così il Ministro dell’Ambiente Sergioalla conferenza stampa delle Mamme“Il loro dolore è comprensibile per troppi anni sono state inascoltate – aggiunge – Io le ho incontrate a settembre e in tre mesi un gruppo di lavoro costituito ad hoc dal Ministero dell’Ambiente ha realizzato leguida per la definizione di valori limite di emissione per le sostanze chimiche pericolose. Il 3 dicembre questeguida sono state scritte e ora saranno discusse presso la conferenza delle Regioni perché la materia è di competenza concorrente”.“Abbiamo chiesto a Ispra – sottolinea– le misure di riparazione del danno ...