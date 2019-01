Ora la Lega prepara la vendetta Occhio a Tav e reddito Esclusivo

Migranti : Finco (Lega) - Salvini sta mantenendo impegni presi in campagna elettOrale : Venezia, 10 gen. (AdnKronos) - “Il vicepremier Matteo Salvini non sta facendo altro che mantenere gli impegni assunti in campagna elettorale, quegli stessi impegni che l’hanno portato a vincere le elezioni e ad assumere il controllo del Viminale e che continuano ad assicurargli il supporto degli ita

La Lega primo partito - il M5s perde ancOra voti : Matteo Salvini può continuare a sorridere. I sondaggi sono dalla sua parte. Se si votasse oggi, secondo l'ultima rilevazione fatta da EMG Acqua e presentata oggi ad Agorà su Raitre, la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Movimento 5 Stelle. Un risultato analogi ai report degli ultimi tempi. Con un particolare molto interessante: mentre il Carroccio resta sostanzialmente invariato, i grillini guidati da Luigi Di Maio subiscono un nuovo, ...

M5S e Lega ancOra forti nonostante gli scivoloni : Alla fine i conti in politica si fanno non sul numero degli elettori ma sulle percentuali di voto. I due partiti al governo possono pure perdere voti, ma se questi voti non si traducono in consensi ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - Orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Basket - Eurolega 2019 - Simone Pianigiani : “Ci aspetta ancOra un lungo periodo a ranghi ridotti - dovremo restare concentrati” : Nonostante la sconfitta contro il Barcellona per 85-90, l’allenatore dell’Olimpia Milano, Simone Pianigiani, non è poi troppo turbato dai due punti lasciati per strada al Mediolanum Forum di Assago. Le preoccupazioni espresse dall’ex coach della Nazionale sono infatti altre, e riguardano il roster che ha quasi sempre degli assenti anche importanti. Queste le parole di Pianigiani: “In questo momento sono più forti di noi. ...

Salvini : Lega e M5s insieme alle Europee? Ora non c'è esigenza : Un'alleanza tra Lega e M5s alle prossime Europee "non è un'esigenza né loro né nostra. Ci penseremo per il futuro, per il passato non ci abbiamo mai pensato. Ma M5s e Lega sono cambiati, vedremo". Lo ...

Torino - concessioni a discoteche : assolto consigliere comunale Alberto MOrano che fu candidato a sindaco per Lega : Non è mai stata chiesta nessuna tangente al gestore di una discoteca all’interno del Parco del Valentino, il “Cacao”, per chiudere un occhio sugli abusi edilizi che avrebbero comportato la fine dell’attività. Il consigliere comunale di Torino Alberto Morano, candidato sindaco della Lega, è stato assolto dal gup Francesca Christillin: “Il fatto non sussiste”. Insieme a Morano, notaio e tra i più critici della sindaca Chiara Appendino, sono stati ...

LIVE Milano-Barcellona - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : a che Ora inizia e come vederla in tv e streaming : Comincia oggi, mercoledì 9 gennaio, una settimana delicatissima per il cammino di Milano nell’Eurolega 2018-2019 di basket. Questa sera alle ore 20.45 l’Olimpia sfida al Forum il Barcellona nella 17a giornata della massima competizione europea, in uno scontro diretto di fondamentale importanza per la rincorsa ad un posto nei playoff. La squadra allenata da Simone Pianigiani dovrà fare a meno di Nemanja Nedovic e Kaleb Tarczewski, mentre sarà in ...

Milano-Barcellona Eurolega - Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Comincia una settimana decisiva per le ambizioni europee dell’Olimpia Milano. La squadra di Simone Piangiani sarà attesa da un doppio impegno: stasera la sfida casalinga con il Barcellona e poi venerdì lo scontro con il Bayern Monaco. Due partite assolutamente da vincere, perchè Milano affronta due dirette rivali nella corsa ai playoff. Si comincia questa sera con il match contro i catalani e sarà una straordinaria battaglia al ...

Luciano CanfOra : 'La Lega è un partito fascistoide - il M5S banda di incompetenti' : Il successo di Lega e Movimento Cinque Stelle ha cambiato il modo di vedere la politica italiana. In molti hanno raccontato il successo dei due partiti come la definitiva consacrazione dei populismi, ma c'è chi non usa giri di parole per manifestare il proprio dissenso relativamente a quelle che sono le politiche messe in atto dalle due forze che attualmente guidano il governo. Tra loro c'è, ad esempio, lo storico Luciano Canfora che, da ospite ...

Salvini non molla - governo ancOra diviso su migranti. Lega marca stretto Conte - premier molto “attivo” : governo ancora diviso sulla sorte dei migranti a bordo di Sea Watch 3 e Sea Eye, con i 5 stelle e Giuseppe Conte che hanno dato la disponibilita' ad accogliere 15 delle 49 persone a bordo delle due imbarcazioni mentre Matteo Salvini ha ribadito la sua contrarieta'. Il ministro dell'Interno ha chiarito che "non vi sono polemiche" in atto con il presidente del Consiglio e gli altri componenti del governo. Ma ha ribadito che la sua posizione "non ...

Referendum propositivo - maggiOranza tratta per l’introduzione quorum. Lega : ‘Necessario - per M5s non è più tabù’ : Lega e M5s trattano sull’introduzione del quorum per il Referendum propositivo. Dopo le tensioni delle scorse ore perché i 5 stelle spingevano per non avere un limite minimo di elettori per far considerare valida la votazione mentre il Carroccio si opponeva, i due soci di governo vanno verso un accordo sulla soglia che dovrebbe aggirarsi intorno al 20 e 25 per cento. La Lega aveva in un primo momento presentato un emendamento al ddl di ...