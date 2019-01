Omicidio Meredith | nessun museo del crimine nella villetta dove fu uccisa | “È ancora in

Omicidio Meredith - la villetta in cui fu uccisa potrebbe diventare un bed and breakfast con museo del crimine : La villetta in cui è stata uccisa Meredith Kercher è stata venduta e potrebbe diventare addirittura un museo del crimine. Lo afferma Il Messaggero riportando alcune indicazioni che riguarderebbero l’acquirente, un bancario pescarese cinquantenne, che alcuni giorni fa avrebbe avanzato una proposta di acquisto da 295mila euro, accettata dalla controparte. Sempre secondo il quotidiano romano la villetta di via della Pergola, dove il 1 novembre 2007 ...

Amanda Knox si sposa/ Dall'Omicidio Meredith Kercher alla proposta di matrimonio dallo spazio - IlSussidiario.net : Amanda Knox si sposa: dal caso Meredith Kercher alla proposta di matrimonio dallo spazio del fidanzato Christopher Robinson.

Delitto Meredith Kercher - in vendita la casa dell’Omicidio a Perugia : La villa nel centro di Perugia era stata già ceduta dalla titolare storica. Ora, dopo una profonda ristrutturazione, è stata rimessa in vendita all'attuale proprietà. Immersa in giardino privato di circa quattro ettari è stata completamente ristrutturata nel 2017, il prezzo richiesto per l'acquisto è di 295mila euro.Continua a leggere

La casa dell'Omicidio di Meredith è in vendita : "Villa in pieno centro storico di Perugia" : È di nuovo in vendita a Perugia la casa dove nel novembre del 2007 venne uccisa Meredith Kercher. Una "villa in campagna in pieno centro storico" viene descritta sul sito dell'agenzia Mediaimmobiliare che cura le trattative. Indicandone anche il prezzo, 295 mila euro. La casa è stata completamente rinnovata dall'attuale proprietaria ed è all'interno completamente diversa da come era quando venne compiuto il delitto della ...