Migranti | Conte la spunta su Salvini | «Più di 10 in Italia affidati alla chiesa valdese»

Pace fatta tra Salvini e Conte 10 Migranti ospitati dai Valdesi : Nessuna crisi di governo. Come anticipato da Affaritaliani.it è stato trovato l'accordo sull'emergenza migranti. Una decina di migranti di Sea Watch 3 e Sea Eye saranno accolti in Italia a spese della Chiesa Valdese. Un'ora e mezza di vertice notturno a Palazzo Chigi e' bastata per risolvere il nodo dei migranti sbarcati ieri a Malta, tema che da giorni lacerava il governo Segui su affaritaliani.it

Giuseppe Conte prova a salvare il governo : "la soluzione" - dove spedisce i 15 Migranti della Sea Watch : prova a salvarsi, Giuseppe Conte. Il premier, anche per non tradire i patti presi con Bruxelles, dice sì all'accoglienza di 15 dei 49 migranti della Sea Watch sbarcati a Malta dopo 19 giorni di impasse al largo delle acque di La Valletta. La mossa di Palazzo Chigi che scavalca il Viminale ha però, c

Sea Watch - compromesso tra Conte e Salvini sui Migranti : “10 in Italia affidati alla Chiesa Valdese” : È un compromesso che può essere letto in due modi differenti. A seconda della prospettiva scelta. E dell’interpretazione che si dà ai tempi degli eventi. Perché da una parte Giuseppe Conte conferma «l’impegno di accogliere» i migranti della Sea Watch e della Sea Eye e precisa che «in attesa dei trasferimenti chiederà un incontro urgente con Avramop...

Salvini - gelo al vertice con Conte e Di Maio : 'Non mollo e faccio due passi avanti'. Migranti - altra bomba : 'Due passi avanti'. Matteo Salvini non molla sui Migranti : il vertice notturno con il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio per disinnescare la bomba Sea Watch termina con note ...

Salvini - gelo al vertice con Conte e Di Maio : "Non mollo e faccio due passi avanti". Migranti - altra bomba : "Due passi avanti". Matteo Salvini non molla sui Migranti: il vertice notturno con il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio per disinnescare la bomba Sea Watch termina con note raggelanti. C'era da risolvere la questione della dozzina di Migranti che l'Italia ha promesso a Malta di a

Vertice Conte-Di Maio-Salvini sui Migranti : il governo regge - La Chiesa Valdese accoglie i Migranti Sea Watch - Salvini soddisfatto : '... : E' terminato dopo circa un'ora e mezzo il Vertice a Palazzo Chigi del premier Giuseppe Conte con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Manteniamo l'impegno ad accogliere donne bambini senza ...

Migranti a Malta - Salvini furioso. Vertice notturno con Conte e Di Maio : Alle otto di sera, quando ormai Matteo Salvini ha fatto ritorno a Roma dopo la trasferta a Varsavia, non è ancora dato sapere dove si svolgerà il Vertice per il chiarimento preteso dal leader leghista ...

Salvini stoppa Conte sui Migranti e minaccia : “Senza fondi ai disabili no al reddito di cittadinanza” : Al capogruppo del Pd Graziano Delrio dobbiamo il titolo della giornata: «L’editto di Varsavia». In una manciata di minuti Matteo Salvini rimette in discussione il ruolo del premier Giuseppe Conte, protagonista del negoziato sulla nave Seawatch carica di migranti, e minaccia la colonna portante del contratto, almeno per il M5S: «Non voto il reddito ...

Migranti : Conte e Salvini cercano soluzione - faccia a faccia domani : Giuseppe Conte e Matteo Salvini hanno rinviato a domani l'annunciato chiarimento sulla questione dell'accogl‎ienza dei Migranti di Sea Watch 3 e Sea Eye, sbarcati nel pomeriggio a Malta. Il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno dovrebbero avere un contatto comunque in serata per fissare un incontro ma ritardi nella partenza di Salvini da Varsavia e un impegno pregresso al suo arrivo a Roma avrebbero fatto ...

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - giallo sul vertice : "Cosa dirò al premier" - la rivolta leghista sui Migranti : Il vertice annunciato tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte per la serata del 9 gennaio è a rischio. Possibile che la riunione ristretta di governo con Luigi Di Maio e altri esponenti di spicco della squadra sui migranti si ridurrà in un confronto telefonico solo tra il premier e il ministro degli Int

Migranti a Malta - ira di Salvini : «Zero sbarchi». Giallo sul vertice con Conte : Sbarcano finalmente a Malta i 49 Migranti che da 19 giorni erano a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye ferme al largo dell'isola, lasciati volontariamente in mezzo al mare e sulla...

