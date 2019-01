Maltempo Calabria | intense nevicate in atto sul Pollino

Maltempo e gelo in Calabria : -15°C nella zona di Monte Botte Donato : Temperature molto rigide anche oggi in Calabria: nella notte la colonnina di mercurio è scesa fino a -15°C nella zona di Monte Botte Donato, nel Cosentino. Si registrano disagi alla viabilità ma limitati alle strade interne. Neve mista a ghiaccio si segnala su tutti i rilievi calabresi. Aperti quasi tutti gli impianti sciistici. L'articolo Maltempo e gelo in Calabria: -15°C nella zona di Monte Botte Donato sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Reggio Calabria si prepara alla neve : spargisale sulla A2 e limitazioni alla viabilità : Nell’odierno pomeriggio, si è tenuta, presso questa Prefettura, -si legge in una nota – una ulteriore riunione del Comitato Operativo per la viabilità per verificare le condizioni della viabilità interessata dalle nevicate, come da avviso di condizioni metereologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione civile e per disporre, in via preventiva, tutte le conseguenti iniziative a salvaguardia della pubblica e privata ...

Maltempo - Reggio Calabria : limitazioni alla viabilità : La Città Metropolitana di Reggio Calabria rende note alcune modifiche inerenti al Settore viabilità che scaturiscono dalle condizioni meteorologiche attuali e future per assicurare la sicurezza di tutti i cittadini e dei turisti che arriveranno nell’area in questione. L’Ente informa che su tutti i tratti di strada di competenza della metrocity con quota superiore a 700 metri sopra il livello del mare o comunque nei tratti di strada appositamente ...

Maltempo in Calabria : freddo intenso - nevicate in atto sul Pollino [GALLERY] : 1/3 ...

Maltempo : neve e gelo in Calabria : Freddo, neve e pioggia stanno caratterizzando l'ultimo giorno dell'anno in Calabria. In Sila è caduta la neve, ma, secondo quanto segnala la Polstrada, senza criticità per la viabilità. La circolazione è regolare sia sull'autostrada A2 che sulla statale 280 dei Due Mari. L'obbligo del transito con le catene a bordo è in vigore da novembre su alcune importanti arterie interne, come la statale 107 Paola-Crotone.

Maltempo Calabria - Oliverio : “Procede l’iter per contributi dei danni 2015-17” : “Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari rende noto che procede speditamente l’iter per la richiesta dei contributi per danni alle attivita’ economiche e produttive causati in Calabria dagli eccezionali eventi calamitosi verificatesi tra il 2015 ed il 2017”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Al fine di poter utilizzare gli spazi finanziari previsti dalla ...

Maltempo - Mangialavori presenta un emendamento : “Per la Calabria 30 milioni” : Il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori ha presentato un emendamento alla Manovra economica che, per il 2019, prevede uno stanziamento di 30 milioni di euro a favore della Calabria e delle province colpite dalle eccezionali ondate di Maltempo degli ultimi mesi. «Ho presentato questo emendamento – spiega il parlamentare – affinché lo Stato possa far fronte ai danni causati dal Maltempo nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo ...

Maltempo - il primo freddo scatena temporali e grandinate al Sud : tornado in Molise e Calabria - spiagge imbiancate in Puglia [FOTO] : 1/22 Paola (Cosenza) ...

Maltempo Calabria - Coldiretti : “Venti impetuosi - in ginocchio il comparto del bergamotto” : “Venti impetuosi persistenti nella giornata del 9 dicembre e mattina del 10 dicembre, hanno interessato particolarmente le aree della fascia jonica nella provincia di Reggio Calabria mettendo in ginocchio il comparto del bergamotto“: lo rende noto Coldiretti regionale, i cui uffici tecnici hanno già avviato sul territorio i sopralluoghi e contatti per stabilire l’entità del danno. “Gli eventi si sono fortemente manifestati nei ...

Maltempo a Reggio Calabria - spettacolare arcobaleno sulle acque del Lungomare “più bello d’Italia” [GALLERY] : 1/16 Foto: Salvatore Dato ...

Maltempo Calabria - il maestrale sfiora i 100km/h a Reggio : alberi sradicati e danni [FOTO] : 1/8 ...

Maltempo : il ministro Lezzi domani in Calabria : Missione in Calabria per il ministro per il Sud Barbara Lezzi che domani, mercoledì 5 dicembre, sarà a Polia (VV) alle ore 11,00 per un sopralluogo delle zone colpite dal Maltempo dello scorso ottobre, e per un incontro in Comune con Prefetto di Vibo Valentia, Presidente della Provincia, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Alle ore 14,30 il ministro sarà a Crotone, per un Tavolo istituzionale in Prefettura con il Sindaco, il Presidente della ...

