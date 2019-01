Luigi Di Maio | primo schiaffo da Matteo Salvini dopo la Sea Watch | addio poltronissima?

Luigi Di Maio - rappresaglia Lega : migranti e pensioni d'invalidità - fanno saltare il reddito di cittadinanza : Se Luigi Di Maio fa saltare la linea di Matteo Salvini sui migranti , la Lega farà saltare il reddito di cittadinanza del M5s . Per ora è solo una minaccia, una pistola fumante sul tavolo della ...

Luigi Di Maio fatto a pezzi da Filippo Facci : ecco l'elenco di tutte le sue vergognose balle : Poi ora, cioè il mese scorso, il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo ha detto che 'non si può rinunciare a questa tecnologia che è la migliore al mondo'. Panico nel web. Di Maio si è poi detto '...

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - il patto segreto : far fuori Beppe Grillo e Roberto Fico : Un patto d'acciaio ai vertici del M5s, di cui dà conto in un appassionante retroscena Dagospia. Nel mirino Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, fresco di rientro in Italia: i due infatti si sono incontrati per delineare il ruolo politico che Dibba dovrà coprire nei prossimi mesi. In primis, la su

Gilet gialli - l'ala dura sta con Luigi Di Maio. Un leader : "Pronti a incontrarlo" : Eric Drouet, uno dei leader dell'ala dura dei Gilet gialli, plaude all'apertura di Di Maio al movimento. Parlando con l'Ansa ha fatto sapere di essere pronto a incontrarlo e di "essere sempre molto contento delle varie espressioni di sostegno ai Gilets-jaunes. Per noi è un appoggio molto importante". Di tutt'altra idea la ex 'collega' Jacline Mouraud, esponente dell'ala più moderata che ieri ha denunciato l'ingerenza del capo ...

Gilet Gialli - Luigi Di Maio li incontra per le europee 2019 : “Penso a un gruppo con loro” : In vista delle elezioni europee, Di Maio ha incontrato a Bruxelles i rappresentati di movimenti polacchi, croati e finlandesi: "A che punto sono le trattative? Con polacchi e croati abbiamo quasi chiuso, mentre con i finlandesi contiamo di farlo in dieci giorni. Ma aspettiamo una risposta dai Gilet Gialli"Continua a leggere

Gilet gialli - il giornalista francese Jerome Gautheret : "Non gli interessa l'appoggio di Luigi Di Maio e M5s" : "I Gilet gialli non hanno alcun interesse a legarsi con il Movimento 5 Stelle". Il giornalista francese Jerome Gautheret, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, asfalta Luigi Di Maio e i grillini in diretta: "Vogliono essere un movimento che parla solo della Francia". Insomma, l'uscita del vi

Carige - rivolta della base M5s contro Luigi Di Maio : 'Ci prendete per il c**o' : Sei una delusione politica, siete peggio dei predecessori, fate le stesse cose e cambiate nome'. Tanto che su Twitter qualcuno lancia persino l' hashatg: '#Carige is the new Etruria'. E mentre c' è ...

Carige - rivolta della base M5s contro Luigi Di Maio : "Ci prendete per il c**o" : Sorpresa, delusione, sgomento, rabbia. I grillini guardano nello specchio a cinque stelle e non si riconoscono più. Anzi, si chiedono se quelle facce lì, sono davvero quelle che hanno votato. L' affare Carige è peggio del tradimento sulle Trivelle, del valzer sulla Tav, dei clandestini lasciati in m

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 gennaio : L’intervista al vicepremier Luigi Di Maio : “Incontrerò presto i Gilet per unirci nell’Ue : L’intervista “Gruppo con polacchi, finlandesi e croati e voglio i Gilet gialli” Luigi Di Maio – Il vicepremier a Bruxelles: “A febbraio firmeremo il manifesto comune” di Luca De Carolis Brigate Gialle di Marco Travaglio Avviso ai lettori: se per caso dovesse scapparvi una piccola simpatia per i Gilet gialli che contestano le politiche affamatrici di Macron (parlandone da vivo) che piacciono alla gente che piace di tutta Europa ...

Luigi Di Maio sbertucciato sulle banche da Mario Monti : è come Matteo Renzi e Maria Elena Boschi : Luigi Di Maio si fa sbertucciare sulle banche anche da Mario Monti. Un tremendo contrappasso per il grillino. L'ex premier dice la sua a Tagadà su La7, dove al centro del dibattito c'è l'intervento del governo per Banca Carige. "Io sono un po' meno propenso al salvataggio delle banche di come spesso

Luigi Di Maio - la fuga negli Stati Uniti dopo il ritorno di Di Battista : forse - nel M5s... : Strane coincidenza nel M5s. Coincidenze di cui dà conto l'agenzia di stampa AdnKronos, che fa sapere che Luigi Di Maio - oggi, martedì 8 gennaio, a Bruxelles per lavorare sulle strategie elettorali grilline in vista delle elezioni europee -, "la settimana prossima dovrebbe tornare nuovamente negli S

Banca Carige - commenti contro il post di Luigi Di Maio : "Quindi la finanzia lo spirito Santo?" : Non è piaciuto affatto agli utenti social il post di Luigi Di Maio in cui tenta di spiegare - e di difendere - il provvedimento voluto dal governo per Banca Carige. Il ministro dello Sviluppo economico ha elencato dieci punti in cui sostiene di voler smontare "le balle dei giornali, di Renzi e della Boschi sulle banche". Il post è stato seguito da una pioggia di commenti negativi: "Quindi Banca Carige la finanzia lo spirito ...

Paolo Becchi smaschera Luigi Di Maio : "I gilet gialli? Cosa c'è dietro". Il complotto anti-Salvini : Dietro l'appoggio di Luigi Di Maio ai gilet gialli francesi c'è un misero calcolo politico: fregare Matteo Salvini. Secondo Paolo Becchi, filosofo un tempo vicino ai grillini ed editorialista di Libero, l'endorsement del leader M5s al movimento anti-Macron è puramente strumentale. "Di Maio è sempre

Michele Emiliano attacca Luigi Di Maio : "Promesse non mantenute - i pugliesi non perdonano" : "Avevo creduto alle promesse del Movimento 5 stelle, pensavo davvero che avessero cura della salute dei cittadini di Taranto ma purtroppo in quel benedetto ministero non si riesce più a parlare da quando c'è Luigi Di Maio. Sono spariti. Come quelli che ti devono dei soldi". Michele Emiliano, ospite