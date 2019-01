Love is in the Bin | l' opera di Banksy che si è autodistrutta sarà esposta in un museo

Thegiornalisti all'Arena di Verona a maggio 2019 e al Forum di Assago : annunciati 4 nuovi concerti per il Love Tour : Le nuove date: 18 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum 1 maggio Verona, Arena di Verona 13 maggio Roma, Palazzo dello Sport 14 maggio Assago , Mi, , Mediolanum Forum Le date già annunciate: 26 marzo ...

Thegiornalisti all’Arena di Verona a maggio 2019 e al Forum di Assago : annunciati 4 nuovi concerti per il Love Tour : I Thegiornalisti all'Arena di Verona si esibiranno la prossima primavera. Il concerto in programma nell'anfiteatro scaligero non è l'unico annunciato oggi, tra le nuove tappe del prossimo Tour. Il gruppo guidato da Tommaso Paradiso annuncia 4 nuovi eventi in programma tra aprile e maggio del 2019 in 4 città italiane. Il 18 aprile i Thegiornalisti saranno al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 13 maggio al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 ...

Perché H.P. Lovecraft è così importante? Gli autori di The Sinking City lo spiegano in un nuovo video : Frogwares, studio autore dell'open world investigativo The Sinking City in uscita il 21 marzo 2019 su PC, Xbox One e PS4, ha pubblicato oggi un nuovo video che vuole spiegare come mai H.P. Lovecraft e le sue opere siano ancora oggi così importanti e così influenti.Il gioco si ambienta in un universo Lovecraftiano e il video, che trovate al'interno della notizia, vuole fornire un background di conoscenze adeguato a tutti quei giocatori che non ...

Huawei : con The Frequency of Love la tecnologia sposa la natura e la musica : ... WWF ha collaborato con Huawei mettendo a disposizione i propri esperti e le proprie conoscenze riguardo il mondo del mare e dei cetacei, nello specifico tutto quello che riguarda le megattere, ...

The Frequency of Love - i richiami delle megattere tradotti in note e musica dall’AI Huawei : Nasce da un assunto filosofico quanto romantico, mette alla prova con successo l’altissima tecnologia sottolineando come possa avere un’ “anima” e ha un risvolto sociale importante. “The Frequency of Love” sfrutta il super processore dotato di doppia intelligenza artificiale Kirin 980 di Huawei Mate 20 Pro per trasformare i canti di corteggiamento delle megattere in musica vera e propria e lo fa con il sostegno e a ...