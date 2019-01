Inter-Sassuolo aperta a bambini

Via libera della Figc : Inter-Sassuolo sarà aperta ai bambini : L'incontro tra i nerazzurri e i neroverdi sarà aperto ai bambini. Il club metterà a disposizione il primo anello di San Siro. L'articolo Via libera della Figc: Inter-Sassuolo sarà aperta ai bambini è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - no al ricorso per la squalifica : 'Ma col Sassuolo fate entrare i bimbi' : MILANO - L' Inter non farà ricorso contro la chiusura per due partite dello stadio di San Siro, per i fatti della partita contro il Napoli . Il club lo ha ufficializzato in un comunicato, in cui ...

Cori razzisti Inter-Napoli - Boateng si schiera dalla parte di Koulibaly : il post del giocatore del Sassuolo : Boateng si schiera dalla parte di Koulibaly dopo quanto accaduto ieri sera durante la sfida tra Inter e Napoli: il post social del giocatore del Sassuolo Kevin Prince Boateng si schiera al fianco di Kalidou Koulibaly dopo i Cori razzisti rivolti al difensore del Napoli dai tifosi dell’Inter durante il match di ieri a San Siro. “Io sono, tu sei, siamo tutti Koulibaly“, scrive sui social Boateng, oggi giocatore del ...

Sassuolo - rinnovo fino al 2022 per Duncan. Roma e Inter... : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Alfred Duncan ha rinnovato fino al 2022 con il Sassuolo. In estate lo avevano cercato Valencia e Inter mentre per l'estate lo segue la Roma. Intanto Squinzi lo blinda...

Serie A - un anno dopo : bene il Milan - l'Inter a -7 - Sassuolo top - flop Roma : Meglio il Milan di Gattuso di quello di Montella. Allegri supera se stesso, Spalletti e Di Francesco fanno peggio di quanto avevano fatto nello scorso campionato. È quanto emerge dal confronto dell'...

L’Atalanta abbatte l’Inter : 4-1 Spalletti ko dopo 7 vittorie Sassuolo-Lazio 1-1|Classifica : I milanesi cercavano a Bergamo l’8ª vittoria consecutiva, arriva una sconfitta: a segno Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez. Nel primo tempo Handanovic super. Di Icardi l’1-1

Luis Alberto e Milinkovic-Savic - due ‘zavorre’ di qualità : la Lazio frena a Sassuolo - Inzaghi tradito dal talento a Intermittenza : La Lazio si ferma sull’1-1 contro il Sassuolo: biancocelesti traditi dal talento ad intermittenza di Luis Alberto e Milinkovic-Savic, Inzaghi deve prendere una decisione alla svelta Prima del big match fra Milan e Juventus, partita conclusiva dell 12ª giornata di Serie A, la Lazio spreca una ghiotta occasione di rilanciarsi in piena zona Champions League. I biancocelesti infatti non sfruttano il passo falso dell’Inter, sconfitta 4-1 ...

