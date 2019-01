Hyundai robot e realtà aumentata | l' auto è già nel domani

Hyundai Elevate - il SUV-robot con le gambe per i terreni più impervi : Hyundai ha presentato al CES di Las Vegas Hyundai Elevate, un prototipo di SUV che ha le ruote montate su quattro «gambe» in grado di camminare e affrontare i percorsi più impervi. Una rivoluzione che va oltre gli Sport Utility Vehicle per trasformarsi in Ultimate Mobility Vehicle (UMV), la sintesi perfetta tra auto elettrica e robot. Il prototipo si basa su una piattaforma EV modulare con la possibilità di adottare differenti carrozzerie a ...