Facebook | Renzi accusa Salvini | Muscat sarebbe più capace di lui

Blastingnews

: Grazie di cuore a Matteo Renzi, che è da sempre accanto a me nella battaglia a favore della scienza e della salute,… - RobertoBurioni : Grazie di cuore a Matteo Renzi, che è da sempre accanto a me nella battaglia a favore della scienza e della salute,… - Giorgiolaporta : Quando le divise le indossava #Renzi, andava tutto bene ed anzi gli donavano pure, ma se lo fa il Ministro dell'Int… - SVignaroli : #Carige La faccia tosta di #Renzi che paragona il loro salvare i banchieri con i soldi dei correntisti, l'intervent… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Giornata di polemiche e scambio di accuse tra l'ex Presidente del Consiglio, Matteo, e il Ministro dell'Interno, Matteo, già in dissenso con il Premier, Giuseppe Conte. “La drammatica vicenda dei 49 migranti è stata risolta tardi, ma è stata risolta grazie alla leadership di un uomo” ha tuonato dalla paginal'ex Presidente del Consiglio, MatteoIn tono polemico, ha successivamente spiegato che quella persona era un premier ma non Conte, un milanista sfegatato ma none che parlava perfettamente italiano a differenza di Luigi Di Maio. Quindi ha specificato: “Si chiama Josephed è il premier di Malta”. Ma l'affondo è stato riservato al vicepremier, Matteo: “Smentito platealmente dal suo governo, attacca Malta ein modo costante. Adesso che è finita la vicenda dei 49 migranti e sono stati accolti perché non ti concentri ...